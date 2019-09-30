«Наши СМИ слепы»: Джулиани ответил на скандальное заявление Луценко о Байдене

Политика

Рудольф Джулиани, адвокат Дональда Трампа возмутился заявлениями Юрия Луценко, бывшего генпрокурора Украины, в которых он коснулся скандала вокруг отца и сына Байденов. Об этом Джулиани написал в Twitter.

«Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ», — утверждает он. Джулиани уверен, что журналисты используют Юрия Луценко, который в результате коррупции закрыл дело против сына Байдена.

«Расследования не было. Где отчет? Используйте здравый смысл — те, кто его не лишился. Проанализируйте это…» — пишет Джулиани.

По словам адвоката, взяточничество должно предлагать что-то ценное. Например, гарантию критического займа на 1,2 миллиарда долларов в обмен такое официальное действие, как увольнение прокурора, который расследует деятельность твоего сына.

«Еще многое впереди», — утверждает Джулиани.

А тем временем Юрий Луценко уехал на полтора месяца в Великобританию изучать английский язык, об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган. В Великобритании находился и экс-президент Петр Порошенко, он с супругой навестил в Лондоне бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Ранее сообщалось, что причиной украинско-американского скандала стало желание Трампа заставить Зеленского провести расследование против сына Джо Байдена.

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