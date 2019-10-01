- 16:11 Мама Ярославы Магучих: «Был один момент, когда дочка думала оставить спорт»
- 16:11 Подковерные игры: Данилюк назвал причину своего ухода с поста секретаря СНБО
- 15:55 15-летняя одесситка пожертвовала свои волосы на парик для больной девочки
- 15:54 «Шахтер» в Юношеской лиге УЕФА забил гол после розыгрыша… пенальти
- 15:49 Гончарук пообещал, что жители украинского захолустья выйдут в интернет через пять лет
- 15:20 Сенцов встретился с Макроном в Страсбурге: опубликовано видео
- 15:20 Певица Адель встречается с темнокожим рэпером
- 15:16 В Киеве Праведникам Бабьего Яра выплатят адресную помощь
- 15:14 Арахамия "слил" Луценко ГБР: на экс-генпрокурора завели дело
- 15:11 Достало бездорожье: возмущенные люди перекрыли трассу под Одессой
- 14:59 Где смотреть онлайн «Аталанта» – «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:49 Ленком хотят назвать именем Марка Захарова
Арахамия "слил" Луценко ГБР: на экс-генпрокурора завели дело
По заявлению председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии Государственное бюро расследований открыло уголовное дело на Юрия Луценко, бывшего генпрокурора Украины. Он сейчас один главных фигурантов скандала по «Украинагейту», а теперь обвиняется еще и в организации нелегального игорного бизнеса. Об этом сообщает ИА УНН.
ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением Юрием Луценко.
«На это лицо по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УК «, — сообщил Максим Билоусенко, и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР.
По его информации, в ГБР поступило заявление председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о совершении преступления, которое заключается в злоупотреблении служебным положением и содействии незаконному занятию игорным бизнесом.
Ранее сообщалось, что в Украине начался процесс по легализации игорного бизнеса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..