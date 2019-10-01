Арахамия "слил" Луценко ГБР: на экс-генпрокурора завели дело

Украина

По заявлению председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии Государственное бюро расследований открыло уголовное дело на Юрия Луценко, бывшего генпрокурора Украины. Он сейчас один главных фигурантов скандала по «Украинагейту», а теперь обвиняется еще и в организации нелегального игорного бизнеса. Об этом сообщает ИА УНН.

ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением Юрием Луценко.

«На это лицо по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УК «, — сообщил Максим Билоусенко, и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР.

По его информации, в ГБР поступило заявление председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о совершении преступления, которое заключается в злоупотреблении служебным положением и содействии незаконному занятию игорным бизнесом.

Ранее сообщалось, что в Украине начался процесс по легализации игорного бизнеса.

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