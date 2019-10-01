Здоровье и медицина

Где в октябре киевляне могут бесплатно провериться на мобильном флюорографе: даты и адреса

Жители столицы в октябре имеют возможность бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Всех желающих проверить свои легкие ждут по указанным ниже адресам. При необходимости в мобильных пунктах можно также проконсультироваться у фтизиатра. Напомним, в Киеве с 1 по 4 октября можно бесплатно обследоваться в пунктах экспресс-диагностики.

Передвижное цифровое оборудование работает с 10:00 до 17:00, технический перерыв — с 13:30 до 14:00.

Медики напоминают, что туберкулез излечивается при своевременной диагностике и соблюдении определенной процедуры лечения. Если обнаружится патология легких, доктора могут направить пациентов на дополнительное обследование в профильные медучреждения столицы. Своевременная диагностика лишь на пользу обследуемому, поэтому специалисты призывают киевлян не быть равнодушными к своему здоровью и вовремя проверяться.

В октябре флюорограф будет работать по графику:

2, 8, 23 октября — Дарницкий район — Киевская городская туберкулезная больница № 1, Харьковское шоссе, 121/3;

11, 25 октября — Подольский район — Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1, улица Автозаводская, 68;

21 октября — Голосеевский район — ТМО «Фтизиатрия», улица Васильковская, 35;

22 октября — Днепровский район — амбулатория № 5 ЦПМСП № 4, улица Рогозовская, 6;

24 октября — Днепровский район — амбулатория № 1 ЦПМСП № 2, проспект Мира, 19/18;

28 октября — Соломенский район — амбулатория №№ 1, 2, проспект Комарова, 3;

29 октября — Днепровский район — амбулатория ЦПМСП № 3, улица Бойченко, 4а.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце октября стоит поберечь здоровье, так как Землю накроют сильные магнитные бури.

Кроме того, в Киеве созданы пункты, где больные диабетом могут получить бесплатную помощь врача.

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