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"Мисс Украина Земля 2019" покоряет международный конкурс: фото красотки

18:17 1 октября 2019 207
«Мисс Украина Земля» Диана Шабас
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Обладательница титула «Мисс Украина Земля 2019» Диана Шабас спустя две недели после финала национального конкурса улетела на Филиппины, где представляет нашу страну в международном конкурсе «Miss Earth 2019».

В этом году символом конкурса являются цветы. Диана выбрала тематические наряды и аксессуары с подсолнухами, а финальное платье — желтого цвета. Голову красотки украсит венок с цветами подсолнуха.

Диана уже прилетела на Филиппины и поделилась первыми впечатлениями от конкурса.

«Новые эмоции, знакомства, еда и акклиматизация — все в бешеном темпе, начиная с шести утра. Еще не успели со всеми познакомиться, потому что нас очень много. 90 девушек разделили на три специальные группы: Water (Вода), Air (Воздух), Fire (Огонь), моя группа — Water. Каждая из них имеет различные мероприятия, экскурсии, соревнования и, так называемые, мини-конкурсы в течение всего месяца. Уже в первый день мы побывали на празднике, где мер города награждал олимпийцев, а нам вручил почетных кандидаток „Miss Earth 2019“ и поприветствовал в столице Филиппин, Манила», — рассказала Диана.

Традиционно, у конкурсанток будет четыре выхода: в купальниках, национальных костюмах, а также — без макияжа и укладок. Главный день — дефиле в вечерних нарядах. Обладательницу главной короны назовут 26 октября.

Напомним, что Miss Earth — один из самых престижных конкурсов красоты в мире, проводимый под эгидой ООН. Основная миссия конкурса — сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы. Таким образом, все участницы представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне. Победительница также становится представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.

Пока Диана Шабас готовится к международному конкурсу, ее коллега «Мисс Украина» Маргарита Паша влипла в скандал из-за русского языка. Его спровоцировало нежелание красотки давать интервью Кате Осадчей и резкий пост в Instagram.

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