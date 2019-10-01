"Мисс Украина Земля 2019" покоряет международный конкурс: фото красотки

Шоу-бизнес

Обладательница титула «Мисс Украина Земля 2019» Диана Шабас спустя две недели после финала национального конкурса улетела на Филиппины, где представляет нашу страну в международном конкурсе «Miss Earth 2019».

В этом году символом конкурса являются цветы. Диана выбрала тематические наряды и аксессуары с подсолнухами, а финальное платье — желтого цвета. Голову красотки украсит венок с цветами подсолнуха.

Диана уже прилетела на Филиппины и поделилась первыми впечатлениями от конкурса.

«Новые эмоции, знакомства, еда и акклиматизация — все в бешеном темпе, начиная с шести утра. Еще не успели со всеми познакомиться, потому что нас очень много. 90 девушек разделили на три специальные группы: Water (Вода), Air (Воздух), Fire (Огонь), моя группа — Water. Каждая из них имеет различные мероприятия, экскурсии, соревнования и, так называемые, мини-конкурсы в течение всего месяца. Уже в первый день мы побывали на празднике, где мер города награждал олимпийцев, а нам вручил почетных кандидаток „Miss Earth 2019“ и поприветствовал в столице Филиппин, Манила», — рассказала Диана.

Традиционно, у конкурсанток будет четыре выхода: в купальниках, национальных костюмах, а также — без макияжа и укладок. Главный день — дефиле в вечерних нарядах. Обладательницу главной короны назовут 26 октября.

Напомним, что Miss Earth — один из самых престижных конкурсов красоты в мире, проводимый под эгидой ООН. Основная миссия конкурса — сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы. Таким образом, все участницы представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне. Победительница также становится представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.

Пока Диана Шабас готовится к международному конкурсу, ее коллега «Мисс Украина» Маргарита Паша влипла в скандал из-за русского языка. Его спровоцировало нежелание красотки давать интервью Кате Осадчей и резкий пост в Instagram.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter