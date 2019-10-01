Стиль жизни

Сонник животных: что значит, когда снятся аист, голубь или дельфин

Животные, как и люди, часто становятся героями наших сновидений. В этом соннике вы узнаете, что предвещают сны с птицами, рыбами и другими братьями нашими меньшими

Аист

Сон, в котором присутствует аист, всегда предвещает что-то хорошее. Если он приснился женщине, это символизирует зарождение новой жизни и приход счастья. Для бизнесменов и людей, сконцентрированных на карьере, аист во сне является благоприятным знаком, обозначающим момент успеха и подъема в работе. Если у вас есть переживания по какому-то поводу, то такой сон гласит, что волнения напрасны и все закончится хорошо. В целом эта птица символизирует радость, благополучие, счастливую жизнь и семейную идиллию.

Акула

В толковании снов акула — это знак зависти, злости и вражды. Акулы во сне могут обозначать скрытую опасность или же приход коварных и жестоких врагов. Такой сон предупреждает о возможных несчастьях и предостерегает от необдуманных действий.

Аллигатор

Если вам приснился аллигатор, знайте, что ваши враги очень хитры. Ведь это животное — главный символ опасности и во сне, и в реальной жизни. Будьте бдительны и предельно осторожны.

Альбатрос

Сон, в котором есть альбатрос, обозначает далекое путешествие, которое может значительно повлиять на вашу жизнь и рабочую сферу. Эти птицы являются вестниками хороших новостей и приятных перемен.

Анаконда

Анаконда в сновидении символизирует предательство и неудачи. Также она обозначает нехватку чего-то в жизни или же отображает давление на вас внутренних обстоятельств.

Антилопа

Если приснилась антилопа, это значит, что скоро вам предстоит совершить благородный поступок. А также то, что ваши планы достаточно глобальны и для их осуществления нужно приложить максимум усилий.

Анчоусы

Видеть во сне анчоусов — к неприятностям. Они символизируют разочарование и бессмысленные надежды, которым не суждено сбыться.

Баран

Баран во сне — встреча с неразумным человеком. Также баран обозначает неожиданные трудности, с которыми, впрочем, вы легко справитесь. В целом баран — это символ мужского начала, силы и упрямства.

Белка

Появление белки во сне предвещает суету и хлопоты — не зря же говорят «крутится как белка в колесе». Если снится белка, это обозначает неожиданную радость, знакомство с веселыми людьми. Возможно, скоро вас навестят близкие, и эта встреча будет очень желанна. Также белка символизирует успех в карьере.

Бык

Сон, в котором присутствует бык, говорит о вашем огромном потенциале. Вы все сможете, главное — собраться силами и настроиться на выполнение задачи.

Бизон

Во сне приснился бизон? Значит, в скором времени вас ждет успех и хорошие вести. Если бизон приснился женщине — это предвещает встречу с надежным мужчиной. Если же мужчине — это обозначает тягу к грубым сексуальным желаниям.

Блохи

Видеть во сне блох — непременно к деньгам и богатству. Значит, совсем скоро появятся благоприятные возможности для реализации ваших планов. Обязательно воспользуйтесь таким шансомǃ

Бобер

Увидели во сне бобра — ждите неожиданностей и напряженного периода в жизни. Будьте готовы к тому, что вам придется хорошенько потрудиться.

Бульдог

Сон с бульдогом — всегда благоприятный знак. Вы обзаведетесь верным и сильным другом или опекуном. Держитесь его, он подставит вам свое плечо.

Верблюд

Верблюд во сне трактуется как отважность, терпение, преодоление трудностей. Ведь именно верблюд является очень выносливым животным. Если верблюд приснился женщине — это предвещает новое знакомство с женщиной, которая в скором времени станет верной подругой.

Волк

Волк во сне — символ предательства. Если приснилось такое животное, знайте, что в вашем кругу общения есть человек, который готов совершить предательство или кражу. Если приснилась волчица — надо будет проявить заботу о каком-то человеке. Но если волчица приснилась мужчине, то скоро его ждет женитьба.

Воробей

Увидели во сне воробья? Это к новым знакомствам. Также сон с воробьем предупреждает: вам нужно хорошенько подумать перед тем, как что-то сказать. Придерживайтесь известной поговорки: «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь!»

Ворона

Сон, в котором есть ворона, является плохим знаком, сулит печаль, несчастье. Будьте бдительны, скоро в вашей жизни могут произойти серьезные перемены, к тому же не очень приятные.

Гиена

Гиена во сне — предупреждение о том, что в вашем окружении есть враги, которые скоро попробуют вмешаться в вашу жизнь и испортить планы, в том числе деловые. Будьте бдительны и берегите свою репутацию!

Глисты

Приснился сон, в котором были глисты — ждите новых знакомств или неожиданных неприятностей. Если увидели много глистов, значит, сможете быстро разоблачить недоброжелателей.

Горилла

Горилла во сне символизирует вашего врага и недоброжелателя, который в силах вам навредить. Также сон с гориллой можно трактовать как отрицательное отношение окружающих к вашим действиям. Ведите себя осмотрительно.

Голуби

Как всем известно, голубь — символ мира, дружбы и любви. Во сне он предвещает радость, приятную новость. Скоро вас ждет любовь и забота близких людей!

Гусеница

Если во сне вы увидели большое количество гусениц, значит, в вашей жизни случится крупная потеря. Также этот сон может означать скорую встречу с недобросовестными людьми. Поэтому будьте осторожны.

Гуси

Сон, в котором присутствуют гуси, сулит тревогу, неопределенность. Скорее всего, вас ждут долгие и бессмысленные споры и, как следствие, конфликты с близкими.

Дельфин

Если во сне увидели дельфина, это значит, что вы часто поддаетесь влиянию других людей и вам от этого становится только хуже. Также этот сон может быть предупреждением о том, что пора выбрать другое занятие, поскольку от нынешнего нет никакого толку. Подумайте над этим!

Дикобраз

Сон, в котором вы видите дикобраза, говорит о том, что вас ждут недопонимание, разногласия и ссоры с близкими людьми. Также этот сон сулит некие проблемы в профессиональной сфере. Поэтому пока серьезных решений принимать не стоит.

Динозавр

Динозавр во сне — это довольно опасный и нервный знак. Он говорит о том, что в ближайшем времени вас ждут встречи с прошлым: с людьми, ситуациями, чувствами. Либо же вас навестят детские страхи. Но не стоит боятся, вы справитесь!

Дракон

Видеть дракона во сне — к богатству. А еще дракон сулит успех, повышение по службе и достижение цели. Ждите, и все придет!

Дятел

Дятел во сне — это счастье и радость в реальной жизни. Также этот сон говорит о приятных переменах. Если дятел приснился больному человеку, то он в скором времени выздоровеет.

Единорог

Единорог во сне — это один из самых приятных и позитивных знаков. Такой сон сулит неожиданную радость, успех и продвижение в профессиональной сфере.

Еж

Появление ежика во сне говорит о возможных неприятностях, обмане и лукавстве. Также в вашей жизни могут возникнуть враги. И еще сон, в котором присутствует еж, можно толковать как ссору с близкими людьми.

Енот

Во сне увидели енота? Ожидайте выигрыш или прибыль. Возможно, вам предложат дело с хорошей оплатой. Не вздумайте отказываться!

Жаба

Если во сне вы увидели жабу, стоит ожидать какого-то неприятного случая. Жаба символизирует сплетни, неприязнь, а также болезнь. Согласно соннику, жаба предупреждает о том, что вам хотят нагадить. Будьте предельно осторожны и берегите себя!

Жар-птица

Жар-птица во сне — к радости. Она обозначает осуществление заветных желаний и мечтаний. И в скором времени вы будете сиять от счастья.

Жираф

Сон, в котором вы видите жирафа, говорит о том, что ваши планы и желания не совсем реальны. Возможно, вам стоит их пересмотреть или немного отложить. Если жираф приснился женщине, то это сулит не очень приятные вещи. Скорее всего, вас ждет безответная любовь, невзирая на все усилия притянуть к себе любимого.

Жук

Жуки во сне — сплетни в жизни. Также жук может предвещать ущерб и серьезные осложнения после болезни. В общем, ничего хорошего…

Заяц

Заяц в сновидении — символ опасности и страха. Не зря ведь в народе говорят: «Труслив как заяц». Вот подсознание и напоминает вам о таком не лучшем человеческом качестве, как боязнь. Держите себя в руках и сумеете пережить неприятности.

Зебра

Сон, в котором вы видите зебру, символизирует вашу жизнь, в которой есть радостные моменты, но могут быть и огорчения — как черно-белые полосы зебры. Также этот сон сулит чрезвычайное везение. У вас появится невероятный шанс что-то изменить! Не упустите его!

Змея

Во сне увидели змею? Не самый приятный сон. Змея — символ коварства, болезни и даже смерти, но одновременно она обозначает мудрость и новую жизнь. Возможно, скоро к вам нагрянут враги, будьте готовы.

Золотая рыбка

Увидеть во сне золотую рыбку — к выполнению важных жизненных желаний. Но пересмотрите свои мечты. Возможно, некоторые уже утратили смысл. Также это сновидение сулит удачное завершение дел.

Иволга

Если приснилась иволга, значит, вас ждут хорошие вести. Также такой сон передрекает исполнение желаний. Вашей радости не будет границ!

Индюк

Согласно соннику, видеть во сне индюка — иметь успех в бизнесе, ваши дела пойдут в рост. Также он обозначает мир, радость и приподнятое настроение. Скоро в вашей жизни будет праздник!

Продолжение сонника животных читайте в «ФАКТАХ» в ближайшие дни.

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