Приснился мертвый родственник или незнакомец: что это значит (сонник)

Стиль жизни

Сон — одна из важнейших потребностей человека. Отсутствие качественного сна сказывается как на психологическом, так и на физическом здоровье. Часто сны приносят в жизнь некий эмоциональный окрас, и зависит это от того, что (или кто) именно приснился человеку и в каком контексте. Особую тревогу часто вызывает появление в сновидениях мертвых людей. Что означает, если приснился покойник, он лежит в гробу или же воскрес? Ответы на эти вопросы в нашем соннике. Читайте также эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» на эту неделю

Несмотря на то, что сама по себе смерть — явление негативное, если живой человек приснился мертвым — вас ждут счастливые новости. Увидеть себя мертвым во сне — вас ждет долгая жизнь, стоит перестать беспокоиться по пустякам и начать наконец наслаждаться происходящим.

Если во сне вы разговаривали с мертвыми родственниками — это говорит о наличии духовной связи с ними. Ни в коем случае не нужно их отталкивать, стоит прислушаться к тому, о чем они говорят. Возможно, умершие родственники во сне хотят вас о чем-то предупредить или же дать дельный совет.

Если мертвый человек пытается во сне вас поцеловать или что-то дать/взять, то это недобрый знак. Такой приход человека из загробного мира предсказывает вашу скорую смерть либо страшную беду или серьезную болезнь. Впрочем, если ваш контакт был недолгим, то это сонник трактует как прощание с уже умершим человеком. Приснилось, что вы поцеловали мертвеца — это сигнал к скорому роману с авторитетным и известным человеком.

В современной трактовке появление мертвого человека во сне — уже нехороший знак. Считается, что такой сон приносит неудачи в финансовых делах или вас попросту ждет печальная новость от близких людей, которые находятся далеко. Если мертвый человек приснился в гробу, то вас ждет беда. Приснилось, что вы кладете монеты на глаза мертвого человека — это означает, что вы пострадаете из-за подлых действий вашего врага или оппонента. Если же во сне вы кладете монету только на один глаз — частично вам удастся дать отпор. Для молодой женщины подобный сон означает, что она может стать жертвой своей чрезмерной доверчивости.

В соннике говорится, что присутствие мертвых близких родственников на портрете может означать поддержание с ними духовной связи. Если вам приснился мертвый брат, сестра, отец, мать, бабушка или дедушка — это значит, что в ближайшее время они помогут вам добиться исполнения собственных желаний.

Появление во сне мертвого человека живым и разговор с ним может означать, что вам его не хватает, вы попросту по нему скучаете и много думаете о покойном. Такое часто бывает в первое время после похорон близкого человека. Если же человек умер достаточно давно, то его приход в ваш сон может означать, что ваши отношения еще не завершены и на подсознательном уровне вы испытываете к нему некие чувства. Это может быть как радость и добро, так и обида, зависть и недосказанность. Закончить такие отношения лучше с помощью раскаяния и душевного очищения, вы должны простить умершего и примириться с ним. Для влюбленных такой сон может быть предвестником измены.

В классической трактовке, если во сне вы умираете, то это сулит вам покой и успех в сложных делах. Увидели себя мертвым — вас ждет новый яркий этап жизни, не бойтесь и смело делайте к нему шаг. Впрочем, в современной версии сонника ваша смерть означает несчастье в семье или крупную ссору.

Появление мертвых незнакомцев — к ненужным волнениям и окончанию тревог. Если приснилось много мертвых людей — это намек на необходимость преодоления ваших страхов и психологических барьеров. Пора начать жить по-настоящему, иначе жизнь пройдет мимо! Наоборот, если приснились ходячие мертвецы (зомби), то это означает, что ваши тревоги и опасения напрасны.

Мертвец во сне плакал — стоит обратить внимание на отношения с близкими, возможен серьезный конфликт.

Классический сонник объясняет появление воскресшего человека благоприятным знаком.

В любом случае, что бы вам ни приснилось, стоит проанализировать суть сна и все разговоры внутри него. Многое может стать понятным из контекста.

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