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«Джихад» от Криклия: уволены руководители крупнейших морских портов Украины
Во вторник, 1 октября, на брифинге в Одессе министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал громкое заявление о начале перезагрузки в портовой отрасли страны. Согласно приказам, подписанным Криклием, уволены руководители Одесского морского торгового порта — Виктор Войтко, Морского торгового порта Черноморск — Сергей Сечкин, а также Белгород-Днестровского порта Константин Волощук. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесском порту грубо нарушаюися нормы пожарной безопасности при обслуживании танкеров и газовозов.
«Первые, но не последние изменения. Планируем наводить порядок, потому что те кулуарные договоренности, которые были в портовой отрасли — „смотрящие“, династии… все это будем менять. „Джихад“ устроим очень многим», — заявил министр.
Состоялась также презентация проектов концессии в портах Ольвия и Херсон.
«Убеждены, что успешная реализация концессионных проектов в портах Ольвия и Херсон станет основой для создания концептуально нового подхода к сотрудничеству между предприятиями государственного и частного сектора. До конца текущего года планируем провести конкурсные процедуры, к участию в которых приглашаем заинтересованные компании», — заявил во время презентации Криклий.
По его словам, интересы потенциальных инвесторов, трудовых коллективов портов и государства должным образом защищены законодательством, в том числе законом «О концессии», который предусматривает выгодные условия привлечения частного капитала в экономику Украины.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил мэру Одессы Труханову выделить землю для бесплатного проезда в морской порт.
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