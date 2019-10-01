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Зеленский дает срочный брифинг после переговоров в Минске: онлайн-трансляция (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский собирает в 19:00 экстренный брифинг на фоне сообщений росСМИ о том, что украинская делегация в Минске 1 октября согласилась применить так называемую «формулу Штайнмайера» для урегулирования конфликта на Донбассе.
Напомним, Россия требует, чтобы Украина письменно зафиксировала свои обязательства воплощать в жизнь план Штайнмайера. При этом бывший участник ТКГ Роман Безсмертный предостерегал от его подписания, заявляя, что за уклончивыми формулировками таится рискованный для Украины сценарий.
«ФАКТЫ» писали, что в Кремле не исключают, что, как и ранее, Украина не согласится на российскую трактовку «формулы Штайнмайера» и откажется что-либо подписывать. На этот случай у Путина есть заготовка — в Москве собираются заявить, что будут сами искать в меру своих возможностей решение «внутриукраинской проблемы».
Напомним, «формула Штайнмайера» в изложении России предусматривает проведение выборов в ОРДЛО, закрепление за оккупированными территориями особого статуса, и все это без гарантий честности и безопасности избирательного процесса и без какой-либо ответственности РФ за оккупацию региона.
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