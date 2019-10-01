Украина

Зеленский объяснил, как на Донбассе будут проводить выборы (видео)

Украина готова к проведению выборов на Донбассе, но только местных, и только при условии, если на этой территории не останется военных. Об этом на брифинге в Офисе президента 1 октября заявил президент Владимир Зеленский.

Он также призвал жителей населенных пунктов Золотое и Петровское не бояться начавшегося отвода войск.

«Я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является ситуация в Станице Луганской, где произошло успешное отведение войск, сейчас восстанавливается пешеходный мост», — акцентировал он.

Говоря об условиях организации выборов, Зеленский заявил, что они должны пройти не под дулами пулеметов,

«Граница должна быть наша. Выборы должны проходить по нашему законодательству. Если там будут какие-то военные (российские. Ред.), никаких выборов не будет», — сказал он.

Отметим, что спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик уже назвал дату начала разведения войск в Золотом и Петровском — 7 октября.

Напомним, Зеленский озвучил отношение к «формуле Штайнмайера».

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