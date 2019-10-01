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Главарь "ДНР" Пушилин презентовал книгу о "великих" людях Донбасса и включил туда себя
Главарь «ДНР» Пушилин презентовал книгу о «великих» людях Донбассе и включил туда себя
В оккупированном Донецке состоялось «культурное» событие — главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин презентовал книгу «100 великих людей Донбасса», куда включили и его.
Фото опубликовал в Twitter украинский журналист Денис Казанский.
«В Донецке презентовали книгу „100 великих людей Донбасса“. В числе „великих“ оказался Пушилин, который эту книгу и презентовал. Ахахаха, это еще смешнее чем „захаровцы“ у Захарченко», — прокомментировал он.
Фото презентации
По словам Казанского, включили в список и одиозного боевика, имеющего «должность» «заместителя командующего корпусом Минобороны «ДНР» — Эдуарда Басурина.
Как сообщали «ФАКТЫ», Россия готовится заменить не оправдавшего надежды Путина «эмэмэмщика» Дениса Пушилина «крепким хозяйственником» еще советской закалки Иваном Приходько, который ныне возглавляет «администрацию» оккупированного города Горловка.
«ФАКТЫ» писали о возможных последствиях такой ротации.
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