В Донецке готовятся к смене главаря "ДНР": что ждет местных жителей (фото)

Украина

Что ждет жителей ОРДО, если прогнозы блогеров, которые следят за ситуацией на оккупированной территории Донетчины, оправдаются и «эмэмэмщика» Дениса Пушилина сменит «крепкий хозяйственник» еще советской закалки Иван Приходько? Ныне он поставлен боевиками на должность главы администрации оккупированного города Горловка. «ФАКТЫ» пообщались на эту тему с осведомленным жителем ОРДО.

Мы предоставили нашему собеседнику право оставаться инкогнито, поскольку такие понятия, как свобода слова, плюрализм, толерантность и соблюдение законов, в ОРДЛО отсутствуют. Эти темы мы и обсудили в самом начале беседы.

— Всем СМИ в городе, как, впрочем, и по всему ОРДО, запрещается публиковать критические статьи в адрес Приходько и его администрации, — рассказал местный пенсионер, до войны занимавший один из чиновных кабинетов. — Мэр это лично контролирует вместе с преданными ему работниками местных СМИ, которые прославляют так называемую «республику». Есть также армия ботов, которые под разными никнеймами пишут хвалебные отзывы о «мэре» в комментариях к их публикациям и под постами «мэра» в социальных сетях. А все негативные отзывы по указанию администрации стираются.

Сейчас в Горловке действует старое советское правило: «Критиковать можно мелких и средних начальников с позволения их больших начальников и желательно перед снятием объектов критики с должности, дабы все видели, что власть слышит народ и на критику мгновенно реагирует». Нарушившие его, жестоко караются.

Вспомните, хоть Алексея Петрова, бывшего редактора «Горловской правды», в 2014 году пополнившего ряды боевиков и проворовавшегося на пожертвованиях из России? Ну кто в ОРДО не ворует? Только те, кому украсть негде и нечего. Но Петров «открыл рот» на Приходько, и его тут же «закрыли». Натравили на него «почетную гражданку» Ольгу Качуру, которая затем сама угодила «на подвал». Год о Петрове не было ни слуху, ни духу. И никто за него не посмел заступиться. О том, что ему «на подвале» ломали кости, он написал в соцсети сам, когда уже вышел на свободу. Ни о каком судебном процессе над Петровым я не слышал, полагаю, что не без помощи объекта своей критики Петров оказался «на подвале». Приходько очень злопамятный и мстительный.

В отместку украинским журналистам, которые в 2014 году покинули Горловку, но продолжают освещать происходящие в городе события, опираясь на свои достоверные источники, Приходько даже устроил публичную акцию возмездия, которая, с моей точки зрения, навсегда лишила его возможности быть амнистированным властью Украины. Так называемый «мэр» устелил пол в горисполкоме украинскими государственными флагами, по которым топтались сотрудники администрации оккупантов, и выложил снимки надругательства над нашим флагом на своей странице в ФБ.

— Но могут же горожане и местным «правоохранителям» пожаловаться, которые сейчас имеют реальную власть на территории, неподконтрольной Украине?

— Такой возможности ни у кого нет. Приходько запретил всем руководителям «МВД», «МГБ ДНР», «прокуратуры ДНР» в Горловке принимать от жителей жалобы — их не принимают под любым предлогом. Он лично тщательно следит за тем, чтобы жалобщики не смогли пробиться «выше» — к донецким «чиновникам».

— Конечно, руководителей, которые готовы прислушиваться к критике, вообще мало во всем мире. Но, может быть, Приходько — крепкий хозяйственник?

— В Горловке на сегодня для подавляющего большинства людей ничего нет: работы нет — все шахты затоплены, «Стирол» законсервирован, последний цех машзавода рухнул в прямом смысле слова, нормальной телефонной связи нет, свет и воду отключают теперь довольно часто, общественного транспорта толком нет, железнодорожного сообщения с миром нет. Приезжайте в Горловку, и вы поймете, как будут выглядеть объекты «соцкультбыта» на всей оккупированной территории Донецкой области. Приходько, как и многие хозяйственники советской закалки, «грамотно» крадет, пуская пыль в глаза.

Машзавод имени Кирова в Горловке

Посмотрите на состояние асфальта на дорогах и трамвайных переездов уже спустя год после так называемого ремонта. ‎Пять лет как нет в Горловке «бандеровцев», но нет и дорог. Приходько оправдывается: «Асфальтирование, сколь безупречно оно не было бы произведено, со временем требует локального восстановления отдельных участков. Асфальт — достаточно мягкий материал, имеющий тенденцию изнашиваться», — это «мэр» пишет на своей административной странице в соцсети. Но если бы ремонтировали с соблюдением технологии и качественными материалами, то так быстро покрытие бы не изнашивалось. С учетом того, что общественного транспорта в городе стало меньше — график маршрутов сокращен.

Но не только на «мягкий» асфальт, а и на тротуарную плитку спустя год после ее укладки без слез смотреть нельзя — в Горловке она повсеместно разрушена. «Мэр» ничего этого «не замечает», потому что местный завод по производству этой плитки принадлежит одному из его близких друзей. Плитку в Горловке везде кладут толщиной 6−8 см, вместо положенных 10 см. Какую его друг производит, такую и кладут. И на все эти дорожные работы и некачественные материалы из бюджета города выделяются явно завышенные суммы денег.

По этой же схеме клан Приходько зарабатывает на ремонте зданий: детсадов, школ и домов, получивших повреждения в ходе боевых действий или от непогоды. Подряды на работы получают исключительно Донецкие и Макеевские фирмы, которыми владеют друзья Приходько. Качество и сроки работ не выдерживают никакой критики. Три месяца ремонтировали крыши, пострадавшие от обильных снегопадов прошлой зимой. Не закончив работ, ремонтники вдруг объекты бросили. И только, когда люди, которые живут под этими крышами или работают, стали оббивать пороги всех служб, в «мэрии» выразили озабоченность. Работники на объектах снова появились, но все или не все они там сделали, это мы вскоре узнаем — по громогласному вою в социальных сетях, который разразится после первого снега. Да, люди периодически жалуются на происходящее… в социальных сетях.

А вообще, в сегодняшней Горловке не важно, выполняются работы в полном или неполном объеме, но акты о том, что они якобы выполнены, горловские чиновники подписывают и из бюджета эти работы оплачивают. Потому что на все ключевые посты в Горловке поставлены родственники, друзья и знакомые «мэра». А это более 40 человек.

— Тоже «крепкие хозяйственники»?

— Такие же, как и Приходько. Этим кланом построена стройная система воровства бюджетных средств, получения взяток и откатов в карман Приходько, который, очевидно, делиться с «руководителями» так сказать «республики» в Донецке.

Например, для строительства контрольно-пропускного пункта «Майорское», речь, конечно, о КПП со стороны Горловки, строительные материалы были переданы Международной организацией «Красный крест», но «параллельно» КПП строился за счет… бюджета Горловки: составлялись сметы, оплачивались счета. Благодаря ведению двойной бухгалтерии миллионы рублей были «списаны» на это КПП, которое в народе прозвали «скотовником».

Еще одна «черная дыра», куда уходят деньги, предназначенные для поддержания жизни в городе — созданная при Приходько служба единого заказчика: Коммунальное предприятие (КП) «Управляющая компания города Горловка», которая объединила все жэки города. Все средства, уплаченные жителями Горловки за услуги этих жэков, стекаются в это предприятие. Они расходуются на зарплату работникам ЖКХ, частично — на материалы, которые закупаются по завышенным ценам на предприятиях друзей Приходько, о чем я уже упомянул, и налоги. Оставшиеся деньги списываются по липовым актам о якобы произведенных работах, и идут в карман «мэру» и его приближенным.

То есть из коммунального хозяйства умирающего города выкачивают последние средства — речь о миллионах рублей. А денег на поддержание объектов жизнеобеспечения в казне все меньше и меньше — за коммунальные услуги потребители ОРДО должны свыше 10 млрд руб., в том числе, горловчане — около 1,8 млрд руб. И этот долг только растет.

При этом руководство упомянутого КП (службы единого заказчика) обязало предпринимателей, которые арендуют помещения, находящиеся на балансе данной организации, перазаключить договора с ними. Но перерегистрация стоит взяток, исчисляющихся десятками тысяч рублей! И заключение или продление договора об аренде земли для ведения предпринимательской деятельности также без взяток не обходится. Требуемые суммы начинаются от 30 тыс. руб., и заканчиваются на 120 тыс. руб. А может быть, и не заканчиваются. Вопросы поступления этих «обязательных платежей» в карман «мэра», лично курирует его «первый зам» Павел Калиниченко.

А через другое коммунальное предприятие — КП «Простор» проводятся акты на якобы выполненные работы по благоустройству: вывоз мусора, уборку города, обрезку деревьев. Схема та же — по завышенным ценам производится закупка материалов и топлива и списание того, что иной раз и вовсе не приобреталось.

Вся отжатая у предпринимателей собственность передается этому же коммунальному предприятию — «Простор», а затем распределяется между членами клана Приходько — вне конкурса. Это и офисы, и складские помещения, и два цеха по производству металлопластиковых окон (в поселке Мирном), и полигон в поселке Октябрьский — его Приходько передал своему родственнику, который совместно с «министром топлива и энергетики ДНР» Алексеем Грановским организовал там сортировку и продажу вторсырья.

У самого Приходько в Горловкском поселке Озеряновка есть завод, который производит водку марки «ГОСТ № 1». Донецкое отделение завода принадлежало «министру доходов и соборов ДНР» Александру Тимофееву, убежавшему в Россию. Сейчас, не знаю, кому завод в Донецке принадлежит. А жена Приходько, Елена, «крутит» газовый кран в РДО: она — «заместитель генерального директора по вопросам учета и реализации газа ГК „Донбассгаз“ ДНР». Слышал, что супруги Приходько обучают своего старшего сына в Москве, где давно купили себе хорошую квартиру.

— Зато Иван Сергеевич хотя бы образованный и, можно сказать, интеллигентный, если сравнивать с покойным Захарченко…

— Ну, может, у него и есть диплом, но скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. А дружбу он водит с Арменом «Горловским», которому принадлежит кафе «Три березки» в нашем городе.

Армен «Горловский» (Саркисян) — главарь организованной преступной группировки, находящийся в международном розыске по подозрению в организации убийств майдановцев в Киеве 17—20 февраля 2014 года. 15 декабря 2018 года в Горловке на форуме «Доброволец Донбасса» Приходько вручил Саркисяну грамоту, подписанную Пушилиным. А затем, «випы», прибывшие из РФ и Донецка, гуляли в тех самых «Трех березках». Банкет оплачивал «Русский центр» — это одна из так называемых общественных организаций, которой в Донецке руководит главарь «ДНР» Пушилин. Так что для жителей всей оккупированной территории Донетчины от смены воров ничего не изменится, пока сюда не вернется Украина.

Напомним, главарю «ДНР» Пушилину уже приготовили замену. Об этом пишут блогеры оккупантов со ссылкой на свои источники в среде «верхушки» боевиков. Главным претендентом на данный момент является глава «администрации» Горловки Иван Приходько.

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