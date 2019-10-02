Происшествия

Температура, рвота и диарея: на крестинах в ресторане Тернополя отравились семь человек

Семь человек обратилось в инфекционное отделение Тернополя с симптомами острой кишечной инфекции. У всех людей температура 38−40 градусов, диарея и рвота. Об этом говорится в сообщении Нацполиции области.

Отмечается, что все пострадавшие отдыхали 29 сентября в одном из заведений общественного питания.

«О массовом отравлении пострадавшие сообщили на линию» 102 «. При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что в ресторане 29 сентября три разных компании праздновали крестины. Утром, первого октября, начали обращаться пострадавшие. Их всех госпитализировали в инфекционное отделение», — уточняют правоохранители.

Следователи предполагают, что количество отравленных может быть больше, поскольку среди гостей были люди из разных областей.

У людей приняли образцы крови, а результаты посева будут только через три дня. Именно тогда специалисты смогут определить основной источник заражения.

Работают в ресторане и специалисты Главного управления Госпотребслужбы в Тернопольской области. Они отбирают образцы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, продуктов питания и обследуют персонал.

Проводится проверка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Березно Ровенской области с жалобами на отравление обратились 12 человек. Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине «Калач», который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества. У некоторых больных выделена сальмонелла энтеритидис.

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