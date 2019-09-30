Происшествия

Сладости с сальмонеллой: под Ровно кондитерскими изделиями отравились 12 человек, в том числе четверо детей

В городе Березно Ровенской области с жалобами на отравление обратились 12 человек. Об этом говорится в сообщении Ровенского областного лабораторного центра Минздрава.

Сообщается, что первые сообщения об отравлении стали поступать 26 сентября. А уже по состоянию на 30 сентября количество заболевших возросло до 12, среди них четверо детей.

Кроме того, в инфекционном отделении Березновской районной больницы находятся 10 больных (из них трое детей), другие лечатся амбулаторно.

Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине «Калач», который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.

Согласно сообщению, у больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.

Отмечается, что это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что причиной отравления более полусотни детей в одной из школ Одессы оказалась сальмонелла. По ее словам, возбудитель был непосредственно в той еде, которую дети употребляли именно в день отравления. Возможно, была нарушена технология приготовления пищи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter