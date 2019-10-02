Мир

Заступился за Меган Маркл: принц Гарри подал в суд на таблоид

Британский принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers за публикацию частного письма герцогини Сассекской.

Об этом говорится в официальном заявлении принца.

«Мы верим в свободу СМИ… Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думающих о последствиях — и эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение её беременности и ухода за нашим новорожденным сыном. … Людям дорого стоит эта безжалостная пропаганда, особенно когда это ложь и злые домыслы… Хотя мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит — многие из вас могут это понять, — я не могу описать, насколько это больно», — пишет принц Гарри.

Он вспомнил свою мать принцессу Диану, которая погибла в автокатастрофе из-за преследования журналистов. По словам принца, теперь его супруга становится жертвой «тех же могущественных сил».

Как считает герцог, публикация личного письма его супруги является способом манипуляции читательским мнением.

В частности, принц обращает внимание, что письмо изменили таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о герцогине.

«Именно по данной причине мы решили подать в суд, процесс занял много месяцев», — отмечает принц.

В случае получения компенсации от таблоида средства пойдут на компании по борьбе с травлей. Mail on Sunday пока не прокомментировал иск.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Принц Гарри встретился с африканкой, которая 22 года назад довела до слез принцессу Диану.

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