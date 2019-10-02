Происшествия

В курортной Кирилловке обнаружили туберкулез: что об этом известно

Специалисты Азовского лабораторного центра Минздрава Украины обнаружили у охранника базы отдыха в Кирилловке обнаружили туберкулез. Об этом пишет МВ.

Сообщается, что на прошлой неделе медиками был диагностирован туберкулез открытой формы.

«В плену» у болезни оказался неработающий 45-летний житель Новоконстантиновки (Приазовский район). А вот в Акимовском районе трудноизлечимой хворью заболело сразу два человека: 52-летний неработающий из села Андреевка и 42-летний охранник базы отдыха в Кирилловке.

Заболевшие проходят лечение в соответствующих лечебных учреждениях.

Напомним, что туберкулез поражает тех, кто плохо питается, недополучая белки и витамины. Еще два десятилетия назад казалось, что туберкулез побежден. Однако сегодня всплеск заболеваемости наблюдается во всем мире, включая даже самые благополучные страны. Основным методом раннего выявления туберкулеза остается флюорография, которую, к сожалению, многие избегают делать, опасаясь облучения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе Центр общественного здоровья при Минздраве создал сайт, где каждый желающий может провериться на туберкулез. Скрининговая анкета состоит из 13 вопросов и пройти ее можно за пять минут. Тестируемому предлагается вспомнить, как долго у него наблюдается кашель, есть ли другие тревожные симптомы (например, слабость или чуть повышенная температура в течение длительного времени). На основании ответов появляется заключение о степени риска заболеть туберкулезом. В ряде случаев система может посоветовать пройти дополнительное обследование в медучреждении.

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