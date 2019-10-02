- 07:22 Нам — разрушенный Донбасс, Путину — Нобелевская премия: озвучен печальный прогноз о перспективах Украины
- 07:17 Кайли Дженнер рассталась со своим бойфрендом – отцом ее полуторагодовалой дочери
- 06:55 Анастасия Заворотнюк появится на ТВ: директор актрисы сделал громкое заявление
- 06:49 Директор солистки «ВИА Гры» прокомментировала сообщения о ее романе с Меладзе
- 06:45 «Бавария» в Лондоне забила финалисту прошлой Лиги чемпионов семь (!) мячей: видеообзоры матчей
- 06:45 Душил и принуждал к сексу: звезда сериала «Школа» рассказала об издевательствах бойфренда
- 06:30 Второй уровень пенсионной системы: стало известно, когда украинцев заставят копить на безбедную старость
- 06:11 Сонник животных: что значит, когда снятся аист, голубь или дельфин
- 05:54 В курортной Кирилловке обнаружили туберкулез: что об этом известно
- 05:50 В супермаркете Днепра полицейский ударил девушку по лицу: момент попал на видео
- 05:45 Заступился за Меган Маркл: принц Гарри подал в суд на таблоид
- 05:35 Гривня дорожает, но цены не снижаются: в Нацбанке объяснили почему
В курортной Кирилловке обнаружили туберкулез: что об этом известно
Специалисты Азовского лабораторного центра Минздрава Украины обнаружили у охранника базы отдыха в Кирилловке обнаружили туберкулез. Об этом пишет МВ.
Сообщается, что на прошлой неделе медиками был диагностирован туберкулез открытой формы.
«В плену» у болезни оказался неработающий 45-летний житель Новоконстантиновки (Приазовский район). А вот в Акимовском районе трудноизлечимой хворью заболело сразу два человека: 52-летний неработающий из села Андреевка и 42-летний охранник базы отдыха в Кирилловке.
Заболевшие проходят лечение в соответствующих лечебных учреждениях.
Напомним, что туберкулез поражает тех, кто плохо питается, недополучая белки и витамины. Еще два десятилетия назад казалось, что туберкулез побежден. Однако сегодня всплеск заболеваемости наблюдается во всем мире, включая даже самые благополучные страны. Основным методом раннего выявления туберкулеза остается флюорография, которую, к сожалению, многие избегают делать, опасаясь облучения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе Центр общественного здоровья при Минздраве создал сайт, где каждый желающий может провериться на туберкулез. Скрининговая анкета состоит из 13 вопросов и пройти ее можно за пять минут. Тестируемому предлагается вспомнить, как долго у него наблюдается кашель, есть ли другие тревожные симптомы (например, слабость или чуть повышенная температура в течение длительного времени). На основании ответов появляется заключение о степени риска заболеть туберкулезом. В ряде случаев система может посоветовать пройти дополнительное обследование в медучреждении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…