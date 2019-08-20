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Здоровье и медицина

Вся процедура — пять минут: Минздрав запустил онлайн-скрининг для проверки на туберкулез

13:04 20 августа 2019 17
туберкулез
Инф. «ФАКТОВ»

Центр общественного здоровья при Минздраве создал сайт, где каждый желающий может провериться на туберкулез. Скрининговая анкета состоит из 13 вопросов и пройти ее можно за пять минут.

Тестируемому предлагается вспомнить, как долго у него наблюдается кашель, есть ли другие тревожные симптомы (например, слабость или чуть повышенная температура в течение длительного времени). На основании ответов появляется заключение о степени риска заболеть туберкулезом. В ряде случаев система может посоветовать пройти дополнительное обследование в медучреждении.

скрин

Тест появился ввиду активного распространения туберкулеза в Украине. За прошедший месяц зарегистрировано 2067 новых случаев туберкулеза. Всего по состоянию на 14 августа на учете по болезни стоят 20 235 человек.

Эксперты считают, что в целом по Украине до пяти тысяч больных туберкулезом не знают о своем заболевании. Один такой скрытый больной может за год заразить еще от 10 до 15 человек.

Напомним, ранее Уляна Супрун развенчала 10 самых живучих мифов о туберкулезе. А в Киеве предлагают жителям бесплатно обследоваться на мобильном флюорографе.

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