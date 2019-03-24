Супрун развенчала 10 мифов о туберкулезе

Украина

Глава Минздрава Уляна Супрун рассказала о самых популярных мифах, связанных с туберкулезом. 24 марта отмечается Всемирный день борьбы против этой болезни.

Миф 1. Туберкулезом можно заболеть, если используешь предметы быта, или другие вещи больного. Кроме того, если употребляешь пищу, которую приготовил или продавал больной, или через общую посуду.

На самом деле: таким образом заразиться туберкулезом нельзя. Болезнь передается воздушно-капельным путем при длительном пребывания в закрытом помещении вместе с больным туберкулезом, который кашляет и не лечится.

Миф 2. Чтобы не заразиться, необходимо чаще мыть руки и убирать в местах пребывания большого количества людей. При этом нужно использовать дезинфицирующие растворы.

На самом деле: мыть руки и убирать необходимо для предотвращения большого количества болезней, но так от страшной болезни себя не защитишь. Единственный способ снизить риск заболевания — это регулярно проветривать помещение. В больницах, где больные туберкулезом проходят лечение еще используется ультрафиолетовое облучение воздуха.

Миф 3. Туберкулезом болеть стыдно, поскольку это болезнь людей, которые ведут неправильный образ жизни.

На самом деле: при определенных условиях риск заболеть туберкулезом увеличивается. Туберкулезом чаще всего болеют бездомные, люди, которые живут за чертой бедности, заключенные. Риск присоединения туберкулеза повышают ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет и аутоиммунные заболевания. Риску также подвержены люди, которые перенесли трансплантацию органов или костного мозга. Долгий близкий контакт с больным, который не лечится, также опасен.

Миф 4. В Советском Союзе туберкулез был под контролем, поскольку все люди были обязаны делать флюорографию. Проблемы с туберкулезом в Украине являются результатом разрушения диспансерной системы СССР.

На самом деле: сейчас заболеваемость туберкулезом в Украине находится на уровне 80-х годов прошлого века и в 2−3 раза меньше за показатели 60−70-х годов. Другое дело, что из-за неконтролируемого применения антибиотиков в те времена, Украина сейчас страдает от распространения устойчивых к лечению форм болезни.

Сплошное флюорографическое (или правильнее — радиологическое) обследование грудной клетки не самый эффективный способ выявления ни туберкулеза, ни других заболеваний вследствие малой чувствительности и неспособности выявления причины изменений в легких. Сейчас существуют надежные и быстрые методы лабораторной и радиологической диагностики. При этом все они доступны в Украине.

Миф 5. Человек, который лечится от туберкулеза представляет собой большую опасность для окружающих.

На самом деле: опасность представляет только тот человек, который болеет туберкулезом легких, кашляет и не проходит лечение. Через несколько недель после начала лечения, такой человек не может никого заразить, даже если в его анализах еще остается возбудитель. Единственное условие — ежедневный прием лекарств.

Миф 6. Туберкулезом можно заразиться в общественном месте.

На самом деле: туберкулез не так быстро передается, как другие инфекции. Обычно заражению подвержены люди, которые проводят с больным длительное время: около восьми часов ежедневно в течение трех месяцев до начала лечения.

Миф 7. Туберкулез лучше лечить в стационаре: там можно изолировать пациента, кроме того, в уколах лекарства лучше усваиваются.

На самом деле: самое лучшее лечение туберкулеза — это ежедневный прием лекарств под контролем медработника пациентом, который находится дома. В зависимости от состояния пациента или он сам может приходить в лечебное учреждение, или ему приносят лекарства. Но есть случаи, когда пациенты нуждаются в стационарном лечении. Почти все противотуберкулезные лекарства лучше принимать в таблетках, при необходимости инъекции можно сделать в пункте амбулаторного лечения. Лечение туберкулеза занимает длительное время и требует от 6 до 20 месяцев.

Миф 8. Если человек заболел туберкулезом — это навсегда.

На самом деле: в большинстве случаев даже тяжелые случаи туберкулеза хорошо лечатся. Но, если человек принимает лекарства с перерывами, или вообще отказывается от лечения заблаговременно, возбудитель становится устойчивым к действию лекарств.

Миф 9. Лечение туберкулеза имеет побочные эффекты. Лучше лечиться народными методами.

На самом деле: лечение может привести к побочным реакциям, которые могут потребовать лечения, но по тяжести они не могут быть сопоставимы с туберкулезом. Единственное, что сделало туберкулез излечимой болезнью — это антибактериальные лекарства.

Миф 10. Вакцинация против туберкулеза плохо переносится — место инъекции долго не заживает. Зачем нужна вакцинация, если вакцинированы люди все равно болеют.

На самом деле: осложнения от вакцинации против туберкулеза, которые не требуют лечения, случаются меньше, чем в 1% случаев. Нагноение и образование корочки, которая немного кровоточит — нормальная реакция организма. Она может длиться до 6 месяцев и обеспечивает образование прочного иммунитета. Вакцинация не может полностью защитить от заражения и заболевания, а только снижает риск.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве проводят бесплатные обследования на передвижном флюорографе, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта).

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