Директор солистки «ВИА Гры» прокомментировала сообщения о ее романе с Меладзе

Шоу-бизнес

Молодая солистка очередного состава группы «ВИА Гра» Эрика Герцег столкнулась с волной слухов о своем якобы начавшемся романе с продюсером Константином Меладзе, мужем прежней участницы коллектива Веры Брежневой.

На днях ряд светских СМИ заявили, что певицу и продюсера якобы связывают не только рабочие отношения, в подтверждение приводились новости из Instagram блондинки из «золотого состава»: Брежнева-де удалила все совместные фото с мужем.

Директор Герцег прокомментировала ситуацию, наотрез отказавшись признавать даже намеки на неуставные отношения певицы и продюсера, пишет российский «Пятый канал».

«Такие слухи появляются, мне кажется, в отношении огромного количества людей. Это, знаете, как постоянно заезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой Эрика Герцег поет уже шесть лет. Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — заявила Дарья.

Также представитель артистки отметила, что подобные слухи постоянно придумывают про самых разных людей.

По словам директора Герцег, у продюсера и его подопечной хорошие и дружеские отношения. Эрика является одной из солисток, которые достаточно долго выступают в коллектив. Девушка прошла через много испытаний ради участия в популярном трио и соответствия определенным внешним стандартам: она худела с 87 килограммов и делала пластику груди.

Вместе с Эрикой сейчас в группе поют Ольга Меганская и Ульяна Синецкая. Последняя пришла в коллектив в 2018 году: ее заметили на проекте «Новая фабрика звезд». Девушка заменила Анастасию Кожевникову.

Как известно, Брежнева и Меладзе поженились в конце 2015 года, при этом таблоиды писали, что приведший к свадьбе роман стал причиной развода продюсера с первой женой Яной Сумм. К тому моменту Брежнева уже давно вела сольную карьеру, на смену ей в образе «светленькой из «ВИА Гры» пришла сперва Татьяна Котова, далее солистки многократно менялись. В 2013 году в группу пришла на тот момент 25-летняя Эрика Герцег.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно среди подопечных Константина Меладзе стало на одну вокалистку меньше. Альбина Джанабаева, жена его брата Валерия, решила начать самостоятельную карьеру. Они расстались, будучи в хороших отношениях. При этом Джанабаева заявила, что она «давно посмотрела в глаза реальности» и поняла, что Константин не может больше продюсировать ее как артистку.

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