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- 09:41 Меня не покидало чувство вины: неожиданное признание ведущего «Битвы экстрасенсов»
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Меня не покидало чувство вины: неожиданное признание ведущего «Битвы экстрасенсов»
В среду, 2 октября стартует 20-й сезон мистического проекта «Битва экстрасенсов» (СТБ). Новый сезон продюсеры определяют как время тайн и откровений — впервые в истории реалити новые участники раскроют секреты самых известных и сильных экстрасенсов мира. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за помощью к участникам проекта обратилось целое село.
Бессменный ведущий «Битвы…» Павел Костицын в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о самой экстремальной съемке, звездных гостях сезона и таинственных совпадениях.
— Павел, «Битва экстрасенсов» может посоревноваться в долгожительстве, пожалуй, только с программой «Караоке на Майдане»!
— Это точно! Мы с Игорем Кондратюком — два ветерана украинского телевидения. Но порох в пороховницах еще имеется! И, конечно, пережив многие трудности за последние 12 лет эфиров, мы все равно остаемся в строю и пытаемся быть интересными нашему зрителю. Нынешний сезон уникален тем, что нам таки удалось уговорить самых ярких экстрасенсов минувших сезонов раскрыть свои сокровенные тайны. Честно, мы с командой думали, что знаем о наших ясновидящих все, но, оказалось, ошибались. У каждого из них на душе лежит камень, который они смогут, наконец, сбросить.
— Чьи же секреты раскроются?
— Это будут экстрасенсы, которые продолжают вести свою практику не только за кадром, но и в кадре — в проекте «Следствие ведут экстрасенсы»: Алена Курилова, Лариса Гуцану, Рубина Цибульская, Сурен Джулакян.
Кстати, неожиданности начались уже на этапе кастингов. Нас удивило появление участника 14-го сезона «Битвы…» Армана Цибульского, который в прошлый раз перед финалом сошел с дистанции и фактически проиграл своей супруге — Рубине Цибульской. У них с Рубиной такая яркая, красивая, страстная цыганская любовь. И совершенно иное противостояние в профессиональной плоскости. Мы смотрели и вопрошали: зачем же он вернулся? Оказалось, Арман хочет взять реванш, поскольку все это время не мог смириться со своим проигрышем.
— Кого в новом сезоне будет больше, представителей светлой или темной магии?
— Знаете, сложно ответить на этот вопрос. Многие экстрасенсы говорят, что белой магии не существует. Настоящие практики не могут обойти в своей работе ее темную сторону. А людей, которые говорят, что они «белые и пушистые ведьмы», сами экстрасенсы называют «пустозвонами». В принципе, в своей практике на «Битве…» я неоднократно видел тому подтверждение. Так или иначе, во время ритуалов магии они заглядывают в темную сторону человеческой души.
— Какая съемка оказалась самой экстремальной?
— Это было наше традиционное испытание — «Дуэль», во время которого экстрасенсы знакомятся друг с другом, прощупывают слабые и сильные стороны конкурентов. Проходило оно в этот раз в невероятно живописном и в то же время очень опасном и коварном месте — на скалах Букского каньона, что в Черкасской области. Условия были экстремальными. Проигравший в дуэли участник спрыгивал вниз, в бушующую реку! Высота скалы — больше 20 метров. Для большинства наших экстрасенсов это была серьезная проверка на эмоциональную прочность. Невзирая на то что организовали съемку с учетом абсолютно всех норм безопасности, каждый раз, когда кто-то летел вниз, мне становилось не по себе. Было ощущение, что это я туда лечу! И меня не покидало чувство вины, что я их туда и отправляю.
— Известно, что к соведущим «Битвы экстрасенсов» присоединилась Надежда Матвеева.
— Мы с Надей — неразлейвода. Большие друзья за кадром, да и в кадре не делим, кому достанется самый лакомый кусок пирога. Всегда очень приятно четко и профессионально работать вместе. Надя прекрасно понимает специфику нашего проекта. Мне кажется, из нас получилась бы замечательная пара ведущих.
— Что в этом сезоне будет скрываться за постоянной рубрикой «Ширма»?
— Это тайна одного из победителей «Битвы экстрасенсов». Откроется очень болезненная история, связанная с родовым проклятием. В ходе испытания будет развенчан самый большой страх жизни этого человека.
А вот «Мистером Х» 20-го сезона стала певица Наталья Могилевская. До проекта мы знали, что у нее есть свое убеждение по поводу потустороннего мира. Я уверен, что, несмотря на весь скепсис, который всем своим видом Наташа транслировала во время испытания, она верит в тонкие материи и потусторонний мир. Она знает, что с подобными вещами нужно обращаться очень аккуратно, поэтому встречала участников с идеальной защитой — сидела в позе лотоса, скрестив ноги и руки. Кто не знает, это первый и простейший вариант защиты от негативной энергии. Если бы она не боялась, что экстрасенсы могут каким-то образом заглянуть в ее душу, как-то повлиять на нее или навредить, она бы приняла открытую позу и встречала участников, лишь скептически улыбаясь.
— Как она реагировала на слова экстрасенсов?
— Наташа — непростая, умная женщина. Здесь вопрос не в том, верит ли она в экстрасенсов, а насколько смогла выдержать напор, с которым участники 20-го сезона пытались проникнуть в самые потаенные уголки ее души. И когда им это удавалось, Наташе было сложно держать удар, она начинала нервничать. А порой очень достойно выходила из ситуаций и показывала, что в принципе и сама не лыком шита. Я действительно верю, что в Индии ей открылись некие тайные знания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участник «Битвы экстрасенсов» и эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Андрей Сатаненко умер из-за неоперабельной опухоли мозга.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Павел Костицин признался, что снимать «Битву…» очень непросто: ведь участники иногда пытаются навредить конкурентам с помощью своих сверхспособностей.
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