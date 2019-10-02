Всем г*вна: известный телеведущий озадачил сеть странным "семейным" фото в Instagram

Шоу-бизнес

Известный телеведущий Андрей Данилевич озадачил сеть странным «семейным» фото. Ведущий программы «Касается каждого» опубликовал на своей странице в Instagram несколько снимков в туалете. Вместе с женой они наблюдают, как их сын сидит на унитазе, затем радуется, что покакал и родитель на фото продемонстрировал, чему же именно они так радуется. Более того, сопроводил фото странным комментарием «Первый пошел. Кто знает, тот поймет — всем г*вна», — написал Данилевич.

Фото с ребенком и фекалиями вызвало волну возмущения в сети. Подписчики просто недоумевают — как можно человеку, да еще публичному, известному телеведущему разместить такое. Жизненный сюжет семейных фото сравнивают с программой «Касается каждого».

«Думаю следующей темой программы «Касается каждого» будет «ВСЕМ ГО*НА! Что такое проблемы ребенка-тугосери», — написал Антон Комаров.

Андрей удалил странный пост. Но в сети остались скрины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на проекте «Міняю жінку» миллионерша из Дании напала на свого «временного» мужа.

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