«Донора, сердце которого мне пересадили в Индии, я увидела во сне»: невероятная история украинки

Житейские истории

Два года назад 27-летней Наталье Омельчук из Луцка пересадили сердце. Трансплантация, проведенная в Индии, спасла ей жизнь. До 25 лет Наталья была уверена, что абсолютно здорова. Болезнь проявила себя во время беременности. — Мое сердце начало увеличиваться, — говорит Наталья. — Это происходило очень быстро. В результате оно увеличилось в четыре раза (!) и самостоятельно уже не могло качать кровь. Дошло до того, что я 24 часа в сутки проводила в реанимации под аппаратами, не имея возможности даже встать. Так продолжалось восемь месяцев. Меня могла спасти только трансплантация. Донор нашелся на пятый день после того, как украинку привезли в одну из мумбайских клиник. Им стал 22-летний индус Рави Девани, разбившийся в автокатастрофе. Понимая, что сына не спасти, родители Рави дали согласие на то, чтобы его органы пересадили тяжелобольным людям. А сейчас родные погибшего парня приехали в Украину, чтобы познакомиться с Натальей — девушкой, в груди которой уже два года бьется сердце их сына. Читайте также: «Сына уже не вернешь, но его почки спасли жизнь двум женщинам»

«Операцию могли провести либо в Беларуси, либо в Индии. Только эти страны работают с Украиной по гарантийным письмам»

Глядя на Наталью, сложно поверить, что она ежедневно принимает десятки препаратов и вводит инсулин. У нее здоровый и цветущий вид. По словам мамы Натальи Людмилы Павловны, уже на второй день после трансплантации сердца у дочки порозовели щеки.

— До операции она была бледной как полотно, — вспоминает Людмила Павловна. — А когда после пересадки я увидела дочку в реанимации, у нее был вид, как у здорового человека.

— До 25 лет я считала себя абсолютно здоровой, — рассказывает «ФАКТАМ» Наталья Омельчук. — Началось все с обычной простуды. Я тогда была на шестом месяце беременности. Врач из женской консультации посоветовал мне лечиться медом и чаем. Такое лечение не помогло, оказалось, что это грипп. Потом началась пневмония, плеврит (скопление жидкости в легких. — Авт.). На этом фоне увеличилось сердце. Когда на восьмом месяце беременности я приехала в Луцк, чтобы стать на учет, мне резко стало плохо, отняло левую сторону. В роддоме при областной больнице сделали УЗИ сердца. Тогда и выяснилось, как все плохо. Меня отправили в Институт патологии акушерства и гинекологии в Киеве. Начались преждевременные схватки. Мне сделали кесарево сечение. Родился мальчик. Мы с мужем назвали его Марк. Малыш сам задышал, все очень этому радовались… Но на 40-й день сыночек умер у меня на руках.

Мы похоронили сына 22 марта 2016 года. В тот момент казалось, что моя душа умерла вместе с ним. Не хотелось жить. В те дни я ничего не ела и практически не вставала с кровати. Я бы, наверное, и не лечилась, если бы не мои родные. На похоронах они заставили меня пообещать, что пойду к врачу в Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Затащили туда силой. Когда я пришла к кардиологу Валентине Викторовне Шаповаловой, мне было безразлично, захочет она лечить или нет. Она захотела.

— У Натальи одно из редчайших заболеваний миокарда — перипартальная кардиомиопатия, — объясняет кардиолог Валентина Шаповалова. — К сожалению, от этой болезни не застрахована ни одна беременная женщина. Болезнь может себя проявить уже с 18-й недели беременности, иногда после родов. У Натальи все осложнила простуда, которую она перенесла на ногах.

— Меня удалось продержать на препаратах в более-менее нормальном состоянии около года, — говорит Наталья. — Потом внезапно стало плохо. Настолько, что я попала в реанимацию и не могла даже встать. Могла помочь только трансплантация сердца. В Украине, как известно, пересадки от трупных доноров не проводят, это возможно только за рубежом. Операцию могли провести либо в Беларуси, либо в Индии. Только эти две страны работают с Украиной по гарантийным письмам.

— Одно из осложнений болезни Натальи — поражение щитовидной железы, — продолжает Валентина Шаповалова. — Чтобы повлиять на щитовидку, мы начали радиотерапию, которая в свою очередь негативно повлияла на печень. Наталья попала в реанимацию в критическом состоянии в январе 2017 года. Следующие три месяца мы, как могли, ее спасали. Капельницы, плазмаферез, всевозможные препараты… Мы делали все, что только можно было сделать в нашей стране. В Беларуси, куда мы первым делом обратились по поводу трансплантации, нам отказали. Сказали, что с такими печенью и щитовидкой Наталья после трансплантации проживет максимум пару месяцев, поэтому, дескать, не видят смысла в операции. К счастью, в то время к нам в институт приехал трансплантолог из Индии. Он согласился ее взять. Через месяц мы с Наташей и ее мамой уже были в клинике в Мумбаи.

— Незадолго до поездки в Индию мне сделали в институте Амосова пластику митрального клапана, — вспоминает Наталья. — Эта операция позволила дожить до трансплантации. Уже была настроена бороться. В первую очередь ради своей мамы, которая не отходила от меня ни на секунду. Я у нее единственный ребенок. И знаю, как это — хоронить своего ребенка. Не могла допустить, чтоьбы это произошло с моей мамой.

— Не знаю, как мы это выдержали, — вздыхает мама Натальи Людмила Омельчук. — Один только перелет в Индию был огромным риском. Первые два дня после него дочка чувствовала себя относительно нормально. На третий день наш кардиолог уже улетела в Украину (в тот момент нам еще не нашли донора и никто не знал, когда это произойдет), Наташа с утра села на кровати, привела себя в порядок. Я на секунду отвернулась — и внезапно услышала хрипы. Оборачиваюсь, а дочка уже бьется в судорогах, у нее закатились глаза… У Наташи остановилось сердце. Девять минут, которые длились реанимационные мероприятия, показались мне вечностью.

Дочке запустили сердце, но ситуация была критическая. Через двое суток ко мне среди ночи (я спала в больнице) подошли трансплантолог и анестезиолог. Сказали что-то по английски, но я их не поняла. С ужасом подумала, что дочка умерла. Оказалось, они пришли сказать, что есть донор. В трехстах километрах от Мумбаи в автокатастрофе разбился парень. Его родители дали согласие на трансплантацию органов сына.

Операция длилась семь часов. Это был решающий момент. Но, как ни странно, на душе вдруг стало спокойно. Откуда-то появилась уверенность, что все будет хорошо.

«Лежала на операционном столе и как будто смотрела сверху сама на себя»

Операция прошла успешно. Когда Наталья пришла в себя, она рассказала маме, что ей приснился удивительный сон.

— Я отчетливо видела, как лежу на операционном столе с разрезанной грудиной. Как будто смотрела сверху сама на себя, — говорит Наталья. — Вокруг были врачи, которые меня оперировали. И в тот момент, когда моя душа должна была куда-то улететь (чувствовала, что это должно было произойти), двери операционной открылись и двое мужчин занесли ящик синего цвета. Мне стало интересно, что лежит в этом ящике. Я увидела, как оттуда достали донорское сердце.

— Как врач я осознавала все риски этой операции, — признается Валентина Шаповалова. — Особенно учитывая проблемы Натальи со щитовидкой и печенью. Это чудо, что все прошло хорошо. После операции Наталья каждый день присылала мне свои фотографии. А когда на четвертые сутки прислала снимок, на котором с аппетитом ест немаленькую порцию какого-то индийского блюда, я поняла, что мы прорвемся.

— Врач говорит, что это ее любимая фотография, — улыбается Наталья. — О доноре, благодаря которому я сейчас жива, в индийской клинике ничего не рассказывали. Я только знала, что это молодой человек, который разбился в аварии. А после операции мне приснился еще один удивительный сон. Будто лежу в палате, а надо мной завис в воздухе красивый парень с черными волосами. Я впервые в жизни видела этого человека. Он ничего не говорил, просто с интересом меня разглядывал. Отчетливо запомнила его лицо и долго думала, что означает этот сон. А когда через несколько месяцев со мной вышли на связь братья моего донора и прислали его фотографию, у меня закружилась голова. Это был он! Тот самый парень, которого видела во сне. Наверное, он приходил посмотреть на человека, которому пересадили его сердце.

Наталья узнала, что ее донора звали Рави Девани, ему было 22 года. Оказалось, его органы спасли жизнь не только ей, но и еще шестерым жителям Индии. Нуждающимся в трансплантации людям пересадили печень, почки, поджелудочную железу и роговицу глаз Рави Девани.

22-летний Рави Девани, сердце которого пересадили Наталье

— Его родные сами нашли меня в соцсетях, — рассказывает Наталья. — Это было уже после того, как я вернулась в Украину. Здесь мне, кстати, понадобилась еще одна операция — в послеоперационную рану была занесена инфекция. Но, к счастью, мы с этим справились.

Когда я уже восстанавливалась, позвонил в мессенджере незнакомый мужчина и на английском спросил: «Вы Наталья Омельчук? Мой брат был вашим донором». Я не сильна в английском, но мы каким-то образом друг друга поняли. Брат Рави (оказалось, что у него пять братьев и пять сестер) сказал, что вся их семья, а особенно родители, очень хотят со мной познакомиться.

«Отец Рави подошел ко мне и через фонендоскоп послушал, как бьется сердце его сына. Мы обнимались и плакали»

Встречу Натальи с родителями и братьями ее донора взялись организовать журналисты программы «Касается каждого» на телеканале «Интер».

— Удивительную историю Натальи Омельчук мы узнали еще в начале ноября 2018 года, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель социального ток-шоу «Касается каждого» Наталия Деревянко. — Тогда ведущий проекта Андрей Данилевич помогал высаживать яблони на «Аллее жизни» возле Киевской больницы скорой медицинской помощи и Института сердца: 14 деревьев были высажены в память о донорах из разных стран, которые пожертвовали свои органы для спасения других людей. Тогда же Андрей познакомился с пациенткой кардиолога Валентины Шаповаловой Натальей, которой пересадили донорское сердце в Индии. Наталья тоже посадила яблоньку, почтив память своего донора. Она рассказала Андрею, а потом и нашим редакторам, свою историю — о трех операциях, включая пересадку, об удивительных снах и о том, как родственники ее донора Рави Девани нашли ее в соцсетях, но языковой барьер мешал больше узнать друг о друге. Мы поняли, что без нашей помощи тут не обойтись.

Около полугода редакторы вели переговоры с индийской семьей и поддерживали связь с Натальей. Устроить такую встречу в студии оказалось непросто. Семья Рави говорит на хинди и гуджарати. С помощью переводчиков мы выяснили, что никто из семьи Девани не был в Украине и у них даже нет загранпаспортов. Семья живет недалеко от крупного города Мумбаи, но достаточно далеко от столицы Индии и консульства Украины. Это осложняло и затягивало процесс изготовления и передачи документов. Мы написали десятки писем и запросов в Министерство иностранных дел, консульство и посольство Украины в Индии.

Сотрудники консульской службы Украины в Индии прониклись историей Натальи и семьи Девани и начали активно помогать на месте. Внутренние паспорта переслали с курьером в Дели. Параллельно шло оформление анкет и необходимых документов для украинских виз. Но в день, когда паспорта должны были быть готовы, их не доставили: шел проливной дождь, и курьер не выехал в такую погоду. Приезд семьи из Индии был на грани срыва: билеты забронировали, а документов не было. Но нам удалось убедить индийское консульство пойти нам навстречу.

Поздно вечером за день до вылета документы доставили семье Девани. Наташа до последней секунды не знала, приедут ли на встречу родные Рави.

— Первым ко мне в студию вышел отец Рави, — вспоминает Наталья. — Я видела его впервые в жизни. Но, когда обняла, почувствовала, что обнимаю родного человека. Это необъяснимо. Отец Рави через фонендоскоп послушал, как бьется сердце его сына. Мы обнимались и плакали.

Встреча Натальи с отцом Рави произошла в студии программы «Касается каждого»

— Моему сыну было 22 года, — рассказал в студии Такарашибхай Девани. — Он ехал домой на мотоцикле. Возвращался с работы. На трассу, по которой он ехал, выбежала корова. Рави пытался ее объехать и разбился. У него был сильно поврежден мозг. Рави пробыл в реанимации два дня, и врачи сказали, что у него нет шансов. Тогда мы с женой подумали, что, если наш сын все равно не будет жить, мы с его помощью можем подарить жизнь кому-то другому. Получилось, что наш Рави спас семерых человек. Шестеро из них живут в Индии, с ними я уже познакомился. Мечтал встретиться и с Натальей. В ее груди бьется сердце нашего Рави. Я услышал, как оно бьется… Рави как будто продолжает жить.

— Потом к нам вышла мама Рави, — говорит Наталья. — Она поставила мне красную метку на лбу — это было благословение. А брат Рави (тот самый, который когда-то нашел меня в соцсетях), оказалось, сидел в зрительном зале и наблюдал за мной всю программу. Родители Рави рассказали, что в Индии они живут одной большой семьей — родители, дети, внуки. Их в семье сорок человек. Они приглашают меня в гости.

— Поедете?

— Если позволит здоровье. Я хорошо себя чувствую, но ежедневно принимаю 25 таблеток. Нельзя забывать ни об одной, от этих препаратов зависит моя жизнь. Всегда и везде ношу с собой аптечку. Еще каждый день мне необходим укол инсулина. Но уже привыкла. Главное, что живу, вижу своих родных, радуюсь жизни. У меня очень много планов. С отцом Рави мы все время остаемся на связи. Мой отец умер много лет назад, очень его не хватает. Отец Рави в каком-то смысле восполнил нехватку отцовской любви. Он часто звонит, спрашивает, как дела. И мне хочется все ему рассказывать. Я нашла родную душу.

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