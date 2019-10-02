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Шоу-бизнес

У отца Бейонсе диагностировали рак груди

10:47 2 октября 2019 134
Бейонсе с отцом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Отец американских певиц Бейонсе и Соланж Ноулз объявил, что у него диагностировали рак груди — заболевание, которое крайне редко встречается у мужчин.

67-летний Мэттью Ноулз рассказал об этом в интервью для телепрограммы Good Morning America.

Мэттью, профессионал в сфере звукозаписи, помогал дочерям устроить их карьеру. В 2011 году Бейонсе отказалась от услуг отца в качестве ее менеджера.

Мэттью был женат на матери Бейонс Тине в течение 31 года. В 2009 году она расстались, а в 2011-м официально развелись. После этого Ноулз женился на Джине Эйвери, а Тина вышла замуж за актера Роберта Лоусона.

Всего у Мэттью Ноулза четверо детей от трех разных женщин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бейонсе занимает второе место в рейтинге певиц с самым высоким годовым доходом по версии Forbes.

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