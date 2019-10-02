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Зеленский перед заседанием Рады встретился со "слугами народа": онлайн-трансляция из парламента

11:09 2 октября 2019 220
Зеленский перед заседанием Рады встретился со «слугами народа»: онлайн-трансляция из парламента
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский утром 2 октября прибыл в парламент Украины ради встречи с фракцией партии «Слуга Народа». Впрочем, перед этим с ним захотели поговорить лидеры всех фракций Рады, поэтому открытие заседания Верховной Рады затянулось более чем на час.

В «Слуге народа» подтвердили, что главной темой встречи депутатов с Зеленским была т.н. «формула Штайнмайера», на имплементацию которой в национальное законодательство согласилась украинская делегация в Минске 1 октября.

«Идем на встречу с президентом. Думаю, будем обсуждать формулу Штайнмайера», — написала в сети народный депутат пропрезидентской фракции Мария Мезенцева в соцсети утром.

Также стало известно, что 1 октября Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Содержание подписанного документа уже обнародовали в сети. В соответствии с ним, новый закон об особом статусе Донбасса продолжит действовать на постоянной основе в случае, если демократичность выборов на ныне неподконтрольных территориях будет подтверждена экспертами ОБСЕ.

Отметим, что в настоящее время под стенами Рады собрались несколько групп протестующих — представители малого бизнеса, «евробляхеры» и противники капитуляции на Донбассе.

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