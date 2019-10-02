Украина

Часть сценария: Арестович указал на важный момент с новым Майданом

После того как Зеленский объявил, что Украина «согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» с целью урегулировать конфликт на Донбассе, в центре Киева сразу собрались несколько сотен протестующих. Кроме прочего, после длительного молчания дал о себе знать «Национальный корпус» Андрея Билецкого, что вызывает сразу несколько вопросов.

Известный блогер Алексей Арестович отметил, что своими действиями Нацкорпус, которому приписывают связь с главой МВД Арсеном Аваковым, хочет перетащить протестный потенциал на себя.

«События удивительно синхронизированы: сегодня в «ДНР» стартовала перепись населения — готовятся к выборам. Даже дата очередного разведения войск, 7 октября, выбрана под день рождения Путина. То, что сегодня подписали в Минске, — технически ничтожно: представитель ОБСЕ разослал письма за все хорошее, против всего плохого — «стороны не возражают против их имплементации и т. д. », стороны эти письма подписали. Событие — не стоящее брифинга президента. Центральный вопрос: зачем же нужно было запускать этот экстренный брифинг?.. Думаю, сценарий, с которым мы имеем дело, называется «Преждевременный протест», — написал Арестович в Facebook.

Блогер предположил, что перед «Нацкорпусом» могут стоять следующие задачи:

— перехватить протест и собрать его на себя;

— отжать альтернативные протестные группы;

— чуть позднее — «с трудом договориться с зеленой властью», выдав то, что было запланировано с самого начала — за «трудный, но необходимый компромисс».

«Это перехват уличных протестов. Одновременно, по сценарию, должен произойти перехват парламентского протеста. Лучше всего, если бы это сделала отколовшаяся и „возмущенная группа“ из самой „Слуги народа“ — таким больше веры. Постепенно позиции улицы и парламентского „протеста“ должны быть согласованы, а в финале — легитимизированы через всенародный референдум», — продолжает Алексей Арестович.

«Предварительные выводы:

1. Мы — внутри сценарного управления.

2. Сценарий прописан заранее: синхронизация внешне- и внутриполитических событий идет с точностью до часов.

3. Нам продают это, как «…тяжелую борьбу, в которой ничего еще не решено», а решено уже давно — на международном и внутреннем уровне", — пишет Арестович.

После согласования «формулы Штайнмайера» в сеть попал документ, который Кучма подписал в Минске.

Напомним, действия Зеленского оценили как провал и угрозу безопасности Украины.

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