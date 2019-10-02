- 13:24 Зеленский помогает России создать систему торможения развития Украины, — Евгений Магда
- 13:24 Снижение price caps может привести к коллапсу энергорынка, — эксперт
- 13:21 Содержать все сложнее: военный рассказал о сложностях Путина с «ДНР»-«ЛНР»
- 13:18 Умер известный певец Карел Готт
- 13:14 Зеленский искренне хочет мира: у Порошенко рассказали о переговорах с президентом
- 13:08 Американец с пивным животом заменил на фотосессии свою беременную жену, которая попала в больницу
- 13:04 Зеленский перед заседанием Рады встретился с депутатами: онлайн-трансляция из парламента
- 12:52 Злата Огневич умилила сеть нежным фото в сексуальном наряде
- 12:46 Суд отказался изучать перелеты Богдана в Россию
- 12:46 "Зрады нет даже на 1%": у Зеленского рассказали о закрытых переговорах о "формуле Штайнмайера"
- 12:42 На Прикарпатье двор частного дома забросали гранатами
- 12:28 Импичмент Трампу: зачем в США раскрутили Украинагейт
Суд отказался изучать перелеты Богдана в Россию
Шевченковский райсуд Киева отклонил ходатайство журналистов, требовавших направить запросы в официальные органы Украины и РФ относительно перелетов в Россию главы Офиса президента Андрея Богдана. Соответствующее решение судья Ирина Фролова приняла 1 октября.
Ранее СМИ получили информацию о перелетах главы Офиса президента в Россию и в направлении Беларуси.
Именно после возвращения украинской делегации с его участием из России Кабмин Азарова заявил об отказе от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение спровоцировало массовые протесты, которые переросли в Революцию Достоинства.
По мнению защитников журналистов издания «Схемы», которые и обнародовали «компромат» на Богдана, своим решением суд создал препятствия в сборе надлежащих доказательств.
«Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую информацию только суду», — пояснил позицию судьи адвокат Анатолий Попов.
Отметим, что иск в суд подал сам Богдан, который потребовал защитить его честь, достоинство и деловую репутацию.
Ранее в расследовании программы Bihus.Info журналисты выяснили, что Андрей Богдан также помог российским военным отсудить 400 миллионов долларов у украинских налогоплательщиков, а также посадить в тюрьму экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..