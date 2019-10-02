Суд отказался изучать перелеты Богдана в Россию

Политика

Шевченковский райсуд Киева отклонил ходатайство журналистов, требовавших направить запросы в официальные органы Украины и РФ относительно перелетов в Россию главы Офиса президента Андрея Богдана. Соответствующее решение судья Ирина Фролова приняла 1 октября.

Ранее СМИ получили информацию о перелетах главы Офиса президента в Россию и в направлении Беларуси.

Именно после возвращения украинской делегации с его участием из России Кабмин Азарова заявил об отказе от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение спровоцировало массовые протесты, которые переросли в Революцию Достоинства.

По мнению защитников журналистов издания «Схемы», которые и обнародовали «компромат» на Богдана, своим решением суд создал препятствия в сборе надлежащих доказательств.

«Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую информацию только суду», — пояснил позицию судьи адвокат Анатолий Попов.

Отметим, что иск в суд подал сам Богдан, который потребовал защитить его честь, достоинство и деловую репутацию.

Ранее в расследовании программы Bihus.Info журналисты выяснили, что Андрей Богдан также помог российским военным отсудить 400 миллионов долларов у украинских налогоплательщиков, а также посадить в тюрьму экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

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