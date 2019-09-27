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Летал с Азаровым в РФ и получил от него грамоту во время Евромайдана: вскрылись интересные факты о главе ОП
Андрей Богдан, который сейчас занимает должность руководителя Офиса президента, 19−20 ноября 2013 года летал на переговоры в Санкт-Петербург в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым.
Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы».
Сообщается, что именно после возвращения из России Кабмин заявил об отказе от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение спровоцировало массовые протесты, которые переросли в Революцию Достоинства.
Говоря о визите Богдана в РФ с Азаровым, «Схемы» ссылаются на данные о пересечении границы из внутренней системы российской погранслужбы, к которым они получили доступ. Имя Богдана также указано в списке членов правительственной делегации — копию этого документа журналистам предоставили в Кабмине в ответ на информационный запрос.
Кроме будущего главы Офиса президента, с Азаровым в Санкт-Петербург летали вице-премьер Юрий Бойко (сейчас — сопредседатель парламентской фракции пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь»), посол Украины в РФ Владимир Ельченко (сейчас — постоянный представитель Украины в ООН), несколько министров и их заместителей. Согласно информации из открытых источников, в ходе визита Азаров принял участие в заседании глав правительств государств СНГ и встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым.
А уже 21 ноября, после возвращения из Санкт-Петербурга, Азаров заявил, что Украина не будет подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, и Кабмин прекращает процесс подготовки к его заключению.
От комментирования событий тех дней Андрей Богдан уклоняется. «Схемы» неоднократно пытались выяснить у главы ОП его отношение к отмене евроинтеграции Кабмином Азарова. А на письменную просьбу об интервью в ОП ответили отказом, сославшись на занятость руководителя, говорится в сюжете.
Также, по данным журналистов, 23 декабря 2013 года Андрей Богдан получил почетную грамоту Кабинета министров Украины — в период, когда на Майдане Независимости продолжались масштабные антиправительственные протесты.
Журналисты заявили, что Богдан оставался работать в правительстве на протяжении всей Революции достоинства и был уволен только 5 марта 2014 года уже при премьер-министре Арсении Яценюке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в расследовании программы Bihus.Info журналисты выяснили, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан помог российским военным отсудить 400 миллионов долларов у украинских налогоплательщиков, а также посадить в тюрьму экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
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