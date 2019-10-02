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Американец с пивным животом заменил на фотосессии свою беременную жену, которая попала в больницу (фото)

Беременная жительница штата Кентукки Келси Брюэр была очень расстроена, когда ее врач заявил, что ей требуется полный покой и отправил ее в больницу с диагнозом «преэклампсия» (серьезное осложнение, характеризующееся повышенным артериальным давлением). Как раз на это время у нее была запланирована «беременная» фотосессия. 24-летняя Келси была в отчаянии от того, что у нее не сохранится задокументированных воспоминаний об этом счастливом времени.

Ее любящий муж Джаред связался с фотографом Кианой Смитер (по совместительству — родной сестре Келси) и объяснил ситуацию. Однако он отказался отменять фотосессию, вызвавшись заменить жену. Джаред позировал перед камерой на берегу озера на фоне водопада, нежно обнимая свой пивной живот. Снимки получились весьма забавными и в то же время романтичными.

Киана, выложившая фото в соцсети Facebook, говорит, что хохотала на протяжении всей фотосъемки. «Я просто умирала со смеху», — говорит фотограф.

Джаред сделал супруге сюрприз, показав получившиеся фотографии. Она расплакалась от счастья. Необычная фотосессия стала вирусной в сети. Американец говорит. Что не планировал прославиться, а просто хотел вызвать улыбку у Келси.

Малыш Брюэров Кэш родился на шесть недель раньше срока и пока находится в больнице. Но медики считают, что с ним все будет в порядке.

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