Политика

Содержать все сложнее: военный рассказал о сложностях Путина с «ДНР»-«ЛНР»

Подписание «формулы Штайнмайера» вызвало много вопросов по будущему оккупированного Донбасса. Перспективы дальнейшего содержания региона Россией и возможность введения «голубых касок» «ФАКТАМ» прокомментировал военный эксперт, участник миротворческой миссии в Ираке, полковник в отставке Сергей Грабский.

«С каждым днем становится очевиднее, что введение миротворческого контингента — единственная возможность решить этот конфликт в долгосрочной перспективе», — сказал военный эксперт.

Он отметил, что со временем содержать оккупированные территории для России становится все сложнее. А когда одна из сторон конфликта не в состоянии обеспечить мир и порядок, то вероятность введения миротворцев увеличивается.

«Для населения временно оккупированных территорий вариант с введением миротворцев был бы самым приемлемым», — подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, главари боевиков заявили, что не пустят украинские войска на территорию ОРДЛО.

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