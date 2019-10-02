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Главари "ДНР"-"ЛНР" выдвинули условие Зеленскому из-за закона о спецстатусе Донбасса
Оккупационные власти потребовали от Украины согласовать с ними закон, который предусматривает особый статус неподконтрольной части Донбасса. Заявление произошло сразу после подписания «формулы Штанмайера». Об этом сообщает Interfax.ru.
«Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить», — заявили главари бандформирований ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Они утверждают, что любые изменения закона об особом статусе возможны только после согласования с ними.
Главари боевиков также считают, что Украина, подписав 1 октября «формулу Штайнмайера», признала «особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы».
Конечной целью террористы считают полное самоуправление и самоопределение ОРДЛО.
«И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — заявили Пушилин и Пасечник.
Ранее сообщалось, что в Кремле считают реализацию «формулы Штанмайера» своим крупным успехом.
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