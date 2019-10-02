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- 13:37 Зеленский отказался выступать с трибуны Рады по поводу "формулы Штайнмайера"
Зеленский отказался выступать с трибуны Рады по поводу "формулы Штайнмайера"
Президент Владимир Зеленский отказался выступить с трибуны парламента, чтобы объяснить необходимость согласования т.н. «формулы Штайнмайера». Об этом стало известно на встрече Зеленского с лидерами фракций парламента. Напомним, в «Европейской солидарности» озвучили собственные выводы после встречи.
Источники УП сообщили журналистам, что президент на встрече был очень нервным, но убеждал депутатов довериться ему, мол все будет хорошо, он «все разрулит и парламент может расслабиться».
В частности, он заверил, что никаких выборов на Донбассе без контроля территорий Украина проводить не будет.
Напомним, вечером 1 октября на экстренном брифинге Зеленский заявил, что на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом. Он также отметил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» по выборам в оккупированном Донбассе, анонсировав ее имплементацию в новый закон об особом статусе Донбасса.
После брифинга на Майдане Незалежности собралась акция протеста противников капитуляции перед Путиным.
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