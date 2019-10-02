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- 13:48 Эксперт назвал единственно правильным решением снижение цены на газ для Луганской ТЭС, чтобы избежать коллапса
Эксперт назвал единственно правильным решением снижение цены на газ для Луганской ТЭС, чтобы избежать коллапса
Текущая цена газа не позволит Луганской ТЭС нормально работать, так как компания будет в убытках, и единственный вариант — это спецобязательства, снижение стоимости газа для Луганской ТЭС. Такое мнение высказал бывший министр ЖКХ, глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко.
«Текущая цена газа и цена электроэнергии — это убытки компании… выход был один — надо было возложить на НАК „Нафтогаз“ спецобязательства поставлять этой ТЭС газ по меньшей цене, по себестоимости. А теперь пытаются депутаты сделать из этой ситуации политику. Кабмин уже рассматривал возможное снижение цены газа для Луганской ТЭС, и я уверен, что альтернативы этому нет — нельзя заставить частную компанию работать в убыток, а люди здесь — просто заложники политической ситуации», — отметил эксперт.
По его словам, Луганская ТЭС работала ранее на угле и давала электроэнергию практически всей Луганской области. Однако заблокированная железная дорога не позволяет больше поставлять уголь на ТЭС.
«До 2017 года могла область брать электроэнергию перетоком с оккупированной территории. Но в 2017 году было решено прекратить перетоки и построить Кременскую подстанцию в 2017 году, когда перестали брать электроэнергию с ОРДЛО. Был проведен тендер, Укрэнерго обязалось строить, и в итоге ничего не построили… Теперь, когда прекратились поставки угля на станцию из-за заблокированных подъездных путей, станцию перевели на газ, но цена газа такая, что они работают в убыток. С газом стоимость электроэнергии очень выросла, повышать ведь цены для области, для потребителей невозможно, а текущая цена газа и цена электроэнергии — это убытки компании», — рассказал Алексей Кучеренко.
Ранее губернатор Луганской области Виталий Комарницкий заявил, что для того, чтобы не оставить Луганскую область без электроэнергии, Кабмину нужно принять постановление о снижении цены газа для Луганской ТЭС.
Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей.
С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.
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