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Бюджет-2020 разрабатывают с учетом ассигнований на реинтеграцию Донбасса
Закон о государственном бюджете на 2020 год разрабатывается с учетом ассигнований на реинтеграцию Донбасса. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Кабмин разработал госбюджет на 2020 год с учетом реинтеграции Донбасса», — сказал он, не приведя подробностей и цифр.
Реинтеграция ныне неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей должна состояться после проведения там местных выборов.
По словам президента Зеленского, для этого на указанной территории не должно остаться «чьих-либо» войск (российских военных. Ред.).
Ранее в правительстве Гончарука констатировали, что Украина не располагает финансовыми ресурсами, которые необходимы для полного восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, прогнозный объем средств оценивается в два годовых бюджета Украины.
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