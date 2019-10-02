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Бюджет-2020 разрабатывают с учетом ассигнований на реинтеграцию Донбасса

14:48 2 октября 2019 55
Бюджет-2020 разрабатывают с учетом ассигнований на реинтеграцию Донбасса
Инф. «ФАКТОВ»

Закон о государственном бюджете на 2020 год разрабатывается с учетом ассигнований на реинтеграцию Донбасса. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Кабмин разработал госбюджет на 2020 год с учетом реинтеграции Донбасса», — сказал он, не приведя подробностей и цифр.

Реинтеграция ныне неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей должна состояться после проведения там местных выборов.

По словам президента Зеленского, для этого на указанной территории не должно остаться «чьих-либо» войск (российских военных. Ред.).

Ранее в правительстве Гончарука констатировали, что Украина не располагает финансовыми ресурсами, которые необходимы для полного восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, прогнозный объем средств оценивается в два годовых бюджета Украины.

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