- 16:36 «Формула Штайнмайера»: опрос показал отношение к ней украинцев
- 16:28 Это было месяц назад: директор больной Заворотнюк сделал важное заявление
- 16:26 Путин сделал громкое заявление о транзите газа через Украину
- 16:18 Гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака
- 16:03 Под Киевом убили иностранца, который стрелял в полицейских: делом занялось ГБР
- 15:58 Локальный инвестор становится драйвером долгового рынка, — Константин Стеценко, ICU
- 15:55 Массовое отравление на Буковине: пострадали почти 90 человек
- 15:52 Спелись: Максим Виторган показал дуэт новой возлюбленной с дочерью
- 15:48 Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира
- 15:43 Платят деньги: рэпер Гуф объяснил, почему выступает в Крыму
- 15:39 В Одессе задержан «вор в законе» Тенго Гальский
- 15:36 В Швейцарии пустили с молотка коллекцию авто класса «люкс» сына африканского диктатора
Во Львове спецназ полиции устроил жуткое ДТП с переворотом: фото и видео с места аварии
Во Львове произошла авария — столкнулись легковой автомобиль и машина полиции, которая от удара перевернулась на бок. Это еще одно ДТП, которое в последнее время совершено по вине правоохранителей. О происшествии сообщает депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
Авария произошла около ЖК «Парус». Там Ford Transit, автомобиль Батальона полиции особого назначения ГУНП во Львовской области, столкнулся со Skoda Octavia.
Машина спецназа от сильного удара перевернулась на бок. Видеосъемка с места аварии свидетельствует, что правоохранители проехали на красный сигнал светофора. В результате аварии есть пострадавшие, но без летального исхода.
Зинкевич отметил, что из-за ДТП образовалась «пробка», которая затрудняет движение.
Ранее сообщалось, что столкновение автобуса с зерновозом привело к смертельному исходу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.