Украина

Во Львове спецназ полиции устроил жуткое ДТП с переворотом: фото и видео с места аварии

Во Львове произошла авария — столкнулись легковой автомобиль и машина полиции, которая от удара перевернулась на бок. Это еще одно ДТП, которое в последнее время совершено по вине правоохранителей. О происшествии сообщает депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Авария произошла около ЖК «Парус». Там Ford Transit, автомобиль Батальона полиции особого назначения ГУНП во Львовской области, столкнулся со Skoda Octavia.

Машина спецназа от сильного удара перевернулась на бок. Видеосъемка с места аварии свидетельствует, что правоохранители проехали на красный сигнал светофора. В результате аварии есть пострадавшие, но без летального исхода.

Зинкевич отметил, что из-за ДТП образовалась «пробка», которая затрудняет движение.

Ранее сообщалось, что столкновение автобуса с зерновозом привело к смертельному исходу.

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