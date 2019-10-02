Происшествия

Под Киевом убили иностранца, который стрелял в полицейских: делом занялось ГБР (фото)

Следователи Государственного бюро расследований изучают обстоятельства, при которых сотрудники Нацполиции «КОРД» применили оружие под Киевом. Уголовное производство зарегистрировано на основании информации, предоставленной Нацполицией. Об этом сообщает ГБР.

По предварительной информации, в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области сотрудники подразделения «КОРД» проводили задержание правонарушителя, который ранее уже покушался на жизнь правоохранителей. Злоумышленник был ранее судимым гражданином Грузии.

В ходе задержания иностранец выстрелил в сторону правоохранителя. В результате ответного огня мужчина был убит.

По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, преступник стрелял в полицейских сразу из двух пистолетов и ранил двоих правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали известного «вора в законе» из Абхазии.



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