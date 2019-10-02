Высадка российского спецназа в Норвегии: выяснились новые детали

Мир

Выяснились новые подробности скандала с российским спецназом в Норвегии, где он проводил разведку. Об этом сообщает «Новая газета».

Издание пишет, что российские дипломаты в своей привычной манере поспешили предположить, мол, публикация о спецназе является «попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой», которая осуществляется перед представлением в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития Вооруженных сил.

Правда, «Новая газета» утверждает, что в ее распоряжении есть скриншоты публикаций, сделанных сотрудниками чеченского спецназа. Из датировки, геолокации и комментариев можно сделать вывод, что «Летучий отряд Кадырова», как называют себя эти бойцы, работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года.

Присутствие чеченских спецназовцев в Арктике — не является секретом. Еще в 2018 году Рамзан Кадыров сообщил об учениях, которые были проведены в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа. Но о поездках своих бойцов на территорию Норвегии глава Чечни не упоминал.

Журналисты «Новой» отмечают, что в чеченском сегменте сети можно найти снимки с норвежской геолокацией. На Шпицбергене бойцы явно бывали неоднократно, с оружием в руках, и они не скрывают этого.

Отмечается, что такие нелегальные десантирования могут сильно осложнить российско-норвежские отношения.

Ранее сообщалось, что российский траулер едва не взорвал порт в Норвегии.

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