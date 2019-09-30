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Российский спецназ высадился в Норвегии и провел разведку, — СМИ
Российские спецназовцы высадились на острове Шпицберген, их также видели в материковой части Норвегии, но уже под видом штатских. Напомним, осенью этого года Россия проводит несколько масштабных учений.
О военных на архипелаге Шпицберген сообщает издание AldriMer со ссылкой на источники в норвежской разведке и НАТО.
По данным источников, российские военные изучали важные объекты инфраструктуры и проводили разведку на местности.
Как сообщает издание, информацию норвежской стороне предоставили военные Альянса, которые проводили в этом районе разведсъемку с воздуха.
Предполагается, что российские спецназовцы оказались в Норвегии в рамках военных учений Северного флота России. Министерство обороны Норвегии никак не прокомментировало появление на территории страны иностранных военнослужащих.
Отметим, в рамках масштабных военных учений ВС РФ, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной находится около 82 тысяч российских военнослужащих. Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
В частности, в аннексированный Крым РФ перебросила дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, предназначенный для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.
А в Ростовской области, в 15 километрах от границы с Украиной, заметили большую колонну военной техники.
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