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Модель из Днепра разделась на аварийной дамбе в Одессе (фото)
Модель Анна Минюкова (известна также как Ася Микович (Asi Mikovich), которая разделась на Новом мосту в Днепре, чтобы поддержать мэра города Бориса Филатова, стала очень популярной. На днях она побывала в Одессе и, опять же, с «инспекторской проверкой».
На этот раз Анна проверяла состояние дамбы Хаджибейского лимана — по приглашению начальника службы автодорог Одесской области Олега Вариводы, который сопровождал привлекательного инспектора и даже сфотографировал ее. На той самой дамбе, в весьма любопытном виде… Об этом сообщила в соцсети сама Анна.
«Одно из важнейших и одновременно наиболее проблемных сооружений Одесской области. Сооружение, о состоянии которого задумываются немногие. Ведь, проезжая сверху, никто не видит, какая она на самом деле. Сегодня сооружение является аварийным. Чрезмерные осадки, поднятие уровня воды. И невозможно знать, чем может обернуться подтопление дамбы. Через 5, 10 лет или завтра», — пишет девушка.
Чувствуется, она прониклась проблемами автодора, в частности, его регионального руководства. Не только эмоционально, но и профессионально (по основному образованию она инженер, специальность — «мосты и туннели») цитирует показатели: «Будет затоплена площадь в 25 кв. км. Под водой окажутся жилища и промышленные объекты, в частности опасные для экологии. Дорога, по которой проезжают в среднем до 40 тыс. автомобилей, большую часть которых составляют большегрузные машины, следующие в Одесский и Южный порты, может исчезнуть. Хаджибейский лиман может исчезнуть. Затопив Пересыпь — старый промышленный район Одессы. Район с почти 300 тысячами жителей, которые живут под постоянной угрозой подтопления, которая может произойти в любой момент…»
То ли из профессиональной солидарности, то ли из сочувствия Анна решила провести фотосессию — прямо на Хаджибейской дамбе. Возможно, изображение аварийного объекта, да еще и с эффектной дамой поможет одесским дорожникам.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что модель проиграла пари мэру Днепра и разделась на Новом мосту, который был открыт ко Дню города.
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