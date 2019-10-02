Украинцев заставят поменять внутренние паспорта

Украина

Запуск ID-документа с цифровой подписью, который станет единственным идентификационным документом, разработает и внедрит компания IІG, ранее известная как ЕДАПС. По словам Андрея Первушина, генерального директора IІG, компания готова к запуску новых паспортов уже в этом году.

«Мы готовы подтвердить, что после принятия решения первый документ будет готов через один месяц», — комментирует Андрей Первушин возможные сроки старта проекта.

Экс-директор полиграфического комбината «Украина» Максим Степанов заявил, что подобная смена паспортов нецелесообразна и может обойтись бюджету страны в миллиарды зря потраченных гривен.

На своей странице в Facebook Степанов обращает внимание на то, что компания IIG, которой поручат изготовление новых паспортов, — это, по факту, скандально известный консорциум ЕДАПС.

«Это „счастье“ (перевыпуск документов) нам обещает подарить какая-то индустриально-инновационная группа (IIG). Кто не знает, так это переименованный консорциум ЕДАПС. Многие, наверное, уже забыли, что это такое. А я напомню. Это предприятие, которое в течение 10 лет впаривало нам огромное количество никому ненужных различных видов защищенных справок. А мы с вами все это покупали. Речь о миллиардах гривен, — пишет Степанов. — И сейчас, когда у нас одни из самых защищенных и дешевых идентификационных документов в мире, вдруг появляется консорциум ЕДАПС под другим названием, и вновь собирается обманывать людей».

Также экс-руководитель полиграфкомбината «Украина» приводит цифры, что с момента ухода ЕДАПСА прибыль полиграфкомбината выросла в 100 раз: с 3,5 млн грн за 2011 год до 369 млн грн за 2016 год.

В реестре юридических лиц действительно есть упоминание о смене названия ЕДАПС на IIG.

Консорциум ЕДАПС хорошо известен в Украине по череде громких скандалов, связанных с коррупцией и финансовыми махинациями. В свое время он занимал монопольное положение на рынке печати документов строгой отчетности, что чуть не привело к банкротству единственный государственный полиграфический комбинат — «Украина».

Одним из инициаторов расторжения договора с консорциумом ЕДАПС в 2015 году был министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Многолетний договор с ЕДАПС расторгнут. Близко к завершению расследование уголовного дела о возможных злоупотреблениях и коррупции в МВД, в системе выпуска и реализации гражданам Украины бланков паспортов и иных документов. Речь о сотнях миллионов гривен», — так прокомментировал Аваков решение о расторжении договора.

В Кабмине пока не подтвердили информацию о том, что выпуском новых паспортов займется IIG.

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