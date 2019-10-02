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Спорт

«Динамо» забило восемь мячей в матче Юношеской Лиги УЕФА (видео)

18:56 2 октября 2019 97
Динамо Шкендия 7:0
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 2 октября, резервисты киевского «Динамо» (игроки до 19 лет) матчем против «Шкендии» из Северной Македонии на столичной арене имени Валерия Лобановского стартовали в Юношеской лиге УЕФА.

Подопечные Игоря Костюка уверенно провели поединок, выйдя вперед уже на второй минуте встречи, а затем забивали много и на разный вкус. В итоге, разгромная победа — 8:0 (Ванат, 2, с пенальти, 51, Надольский, 13, 41, Волошин, 25, 75, Шулянский, 56, Исаенко, 90+6, с пенальти).

Запись полного матча

Ответная встреча соперников состоится 23 октября на стадионе тренировочного центра Федерации футбола Северной Македонии в Скопье. В случае преодоления стартового барьера «пути чемпионов стран» динамовцы 6 и 27 ноября сыграют с победителем пары «Богемиан» (Ирландия) — ПАОК (Греция).

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» U19 поочередно выбило из турнира болгарский «Септември» (1:0, 5:1), бельгийский «Андерлехт» (2:1, 1:1) и итальянский «Ювентус» (3:0), а 1/8 финала уступило в серии пенальти будущему полуфиналисту немецкому «Хоффенхайму» — 2:4 (основное время — 0:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Лугано» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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