- 21:09 «Барселона» – «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:02 Под Одессой 16-летний парень на родительской машине устроил смертельную аварию
- 20:46 «Барселона» – «Интер»: где смотреть онлайн видео матчей Лиги чемпионов
- 20:40 Эксперт назвала поддержкой оккупанта импорт электроэнергии из России
- 20:37 Вели себя нагло: в сети переполох из-за российских журналистов в Раде
- 20:34 Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: прямые трансляции финалов с участием украинцев
- 20:26 Осенью нужно выглядеть ярко: известный стилист назвала трендовые цвета сезона
- 20:17 Продвижение в карьере и возвращение долгов: гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
- 20:08 Свитолина пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Китае
- 20:00 Разбила голову телефоном: в Закарпатье девочка жестоко избила одноклассницу
- 19:59 Гибель патрульной на трассе Киев – Харьков: подробности и фото с места происшествия
- 19:36 В Минобороны рассказали, когда начнется новое разведение сил на Донбассе
Свитолина пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Китае (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая третью строчку в мировом женском рейтинге, вышла в четвертьфинал престижного турнира в Пекине (Китай) с призовым фондом 8 миллионов 825 тысяч долларов.
Наша соотечественница встречалась с 20-летней американкой Софией Кенин (16-я). Соперницы уже трижды встречались в нынешнем году: в марте в Индиан-Уэллсе сильнее была украинка, а вот в августе в Торонто и Цинциннати уже побеждала Кенин.
На этот раз Элина собрано начала поединок и выиграла первый сет благодаря одному гейму, выигранному на подаче соперницы. Вторую партию теннисистки довели до тай-брейка, в котором украинка имела три матч-поинта, но все же уступила. Впрочем, эта неудача лишь разозлила одесситку, и она вырвала итоговую победу — 6:3, 6:7 (8), 6:3.
The late-night drama ends at @chinaopen as @elinasvitolina finishes it — 6−3, 6−7(8), 6−3 against Kenin!#chinaopen pic.twitter.com/khu2RJYOAx— WTA (@WTA) 2 октября 2019 г.
«Это был чрезвычайно тяжелый матч, условия были очень непредсказуемыми, мячи были летающими. Нам обоим нужно было приспособиться. Но я очень счастлива, что смогла вернуться в игру после того, как не реализовала матчболы во втором сете. Это был очень трудный матч и я очень горжусь той работой, которую я сегодня проделала. По поводу четвертьфинала с Кики Бертенс, то мы уже несколько раз встречались, так что я немного знаю её стиль игры. Это здорово, что у меня завтра будет выходной, так что я смогу восстановиться и быть готовой к четвертьфиналу», — поделилась эмоциями после матча Элина.
Выйдя в четвертьфинал, Свитолина гарантировала себе 178 665 долларов призовых и в следующем матче сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов (8-я), обыгравшей словенку Полону Херцог (51-я) — 7:6, 2:6, 6:3.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в тяжелейшем матче на двух тай-брейках обыграла китаянку Ван Яфань.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!