Свитолина пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Китае (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая третью строчку в мировом женском рейтинге, вышла в четвертьфинал престижного турнира в Пекине (Китай) с призовым фондом 8 миллионов 825 тысяч долларов.

Наша соотечественница встречалась с 20-летней американкой Софией Кенин (16-я). Соперницы уже трижды встречались в нынешнем году: в марте в Индиан-Уэллсе сильнее была украинка, а вот в августе в Торонто и Цинциннати уже побеждала Кенин.

На этот раз Элина собрано начала поединок и выиграла первый сет благодаря одному гейму, выигранному на подаче соперницы. Вторую партию теннисистки довели до тай-брейка, в котором украинка имела три матч-поинта, но все же уступила. Впрочем, эта неудача лишь разозлила одесситку, и она вырвала итоговую победу — 6:3, 6:7 (8), 6:3.

«Это был чрезвычайно тяжелый матч, условия были очень непредсказуемыми, мячи были летающими. Нам обоим нужно было приспособиться. Но я очень счастлива, что смогла вернуться в игру после того, как не реализовала матчболы во втором сете. Это был очень трудный матч и я очень горжусь той работой, которую я сегодня проделала. По поводу четвертьфинала с Кики Бертенс, то мы уже несколько раз встречались, так что я немного знаю её стиль игры. Это здорово, что у меня завтра будет выходной, так что я смогу восстановиться и быть готовой к четвертьфиналу», — поделилась эмоциями после матча Элина.

Выйдя в четвертьфинал, Свитолина гарантировала себе 178 665 долларов призовых и в следующем матче сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов (8-я), обыгравшей словенку Полону Херцог (51-я) — 7:6, 2:6, 6:3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в тяжелейшем матче на двух тай-брейках обыграла китаянку Ван Яфань.

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