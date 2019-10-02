Спецоперация под Киевом: появились данные о ликвидированном грузинском рецидивисте

Происшествия

В ходе спецоперации в селе Хотяновка под Киевом был ликвидирован грузинский рецидивист Шота Чичиашвили. Эту информацию подтвердили в МВД Грузии.

«Подтверждаем, что убитый — это Шота Чичиашвили. По этому вопросу коммуникация с украинской стороной уже состоялась», — говорится в сообщении грузинского ведомства, передает «Грузия Online».

Как сообщает ТСН, за ликвидированным бандитом в Грузии числится целый список преступлений. Так, в 2000 году его банда похитила двух сотрудниц Красного креста и двух испанских бизнесменов, через год — депутата грузинского парламента вместе с невестой, потом — руководителя местного банка, гражданина Великобритании. Поэтому Грузии даже остановили помощь с ЕС.

Впоследствии Чичиашвили переехал в Москву, но россияне передали его на родину, где преступника приговорили к 22 годам тюрьмы. Однако он вышел на свободу в 2013 по амнистии.

Покушение на свою жизнь нынешний грузинский депутат Гиви Таргамадзе тоже связывает с группировкой Чичиашвили.

Его называли террористом номер один времен Шеварднадзе. На счету банды Чичиашвили жизни не менее четырех полицейских, а также похищения людей.

В поле зрения украинских правоохранителей мужчина попал в начале сентября. Он вместе с сообщниками пытался похитить в Киеве иранского бизнесмена. Попытка провалилась. В Киеве иностранец стрелял по правоохранителям, которые подошли проверить документы.

Правоохранители задержали сообщников и вышли на след самого Чичиашвили. Но от его пуль двое полицейских получили ранения: один — в предплечье и плечо, другой — в кисть и грудную клетку. Мужчин лечат в главном госпитале МВД.

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