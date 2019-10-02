Появилось видео ликвидации грузинского рецидивиста под Киевом

Происшествия

В Нацполиции опубликовали видео спецоперации по задержанию преступника в селе Хотяновка под Киевом, который оказал сопротивление бойцам КОРДа.

Напомним, во время перестрелки под Киевом при задержании правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, бойцы КОРДА ликвидировали преступника.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, перед началом операции спецназовцы на полицейском авто с соответствующей маркировкой предложили иностранцу выйти из строения, в котором он прятался. Однако тот начал беспорядочную стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение плеча и предплечья, другой — ранение грудной клетки.

После того, как появилась угроза здоровью и жизни штурмовой группы, группа прикрытия применила оружие на поражение стрелка.

«Спецоперация была четко спланирована. Однако во время задержания мужчина открыл огонь и ранил двух спецназовцев. Поэтому правоохранителям ничего не осталось, как ликвидировать его. Впоследствии при осмотре места происшествия мы обнаружили три пистолета иностранного производства, один — с глушителем, и магазины к ним. Также изъяли несколько паспортов разных государств на имя разных мужчин, поэтому будем назначать экспертизу», — сказал начальник полиции Киева.

По словам Крищенко, ГБР начало уголовное производство по факту умышленного убийства, чтобы проверить правомерность действий полицейских. Он отметил, что уже назначил служебное расследование, и все материалы, в том числе видео проведения операции, будут переданы в ГБР.

Ранее сообщалось, что сотрудники подразделения КОРД задержали опасную банду, которая специализировалась на кражах из элитного жилья.

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