- 17:49 На Житомирский бронетанковый завод нагрянули с обысками: что произошло
- 17:44 «Барселона» – «Интер»: где смотреть онлайн видео матчей Лиги чемпионов
- 17:37 Трагедия на трассе Киев — Харьков: машина сбила патрульную
- 17:31 Легкий рецепт яблочной и сливовой пастилы: просто и вкусно
- 17:25 Появилось видео ликвидации грузинского рецидивиста под Киевом
- 17:17 Ксения Мишина показала семилетнего сына
- 17:14 Высадка российского спецназа в Норвегии: выяснились новые детали
- 17:11 День ангела Олега: красивые поздравления и яркие открытки
- 17:08 Пообещали впустить: выступающий в Крыму рэпер собрался с концертами в Украину
- 17:05 Из-за бизнес-интересов Коломойского Украина может потерять энергетическую независимость, — эксперт
- 16:57 В Одессе освобожденным из российского плена морякам дали квартиры
- 16:57 В Симферополе похоронили экс-президента Крыма
Появилось видео ликвидации грузинского рецидивиста под Киевом
В Нацполиции опубликовали видео спецоперации по задержанию преступника в селе Хотяновка под Киевом, который оказал сопротивление бойцам КОРДа.
Напомним, во время перестрелки под Киевом при задержании правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, бойцы КОРДА ликвидировали преступника.
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, перед началом операции спецназовцы на полицейском авто с соответствующей маркировкой предложили иностранцу выйти из строения, в котором он прятался. Однако тот начал беспорядочную стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение плеча и предплечья, другой — ранение грудной клетки.
После того, как появилась угроза здоровью и жизни штурмовой группы, группа прикрытия применила оружие на поражение стрелка.
«Спецоперация была четко спланирована. Однако во время задержания мужчина открыл огонь и ранил двух спецназовцев. Поэтому правоохранителям ничего не осталось, как ликвидировать его. Впоследствии при осмотре места происшествия мы обнаружили три пистолета иностранного производства, один — с глушителем, и магазины к ним. Также изъяли несколько паспортов разных государств на имя разных мужчин, поэтому будем назначать экспертизу», — сказал начальник полиции Киева.
По словам Крищенко, ГБР начало уголовное производство по факту умышленного убийства, чтобы проверить правомерность действий полицейских. Он отметил, что уже назначил служебное расследование, и все материалы, в том числе видео проведения операции, будут переданы в ГБР.
Ранее сообщалось, что сотрудники подразделения КОРД задержали опасную банду, которая специализировалась на кражах из элитного жилья.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!