В Ливии ликвидированы воевавшие на Донбассе российские наемники, — СМИ

Мир

В Ливии погибли десятки российских наемников из ЧВК «Вагнера», воевавшие до этого на Донбассе.

Как пишет Meduza, по разным оценкам, число погибших в Ливии россиян может доходить до 35 человек. Речь идет о выходцах из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.

Отметим, в Ливии российские наемники воюют на стороне ливийского маршала Халифы Хафтара, который установил контроль над востоком страны и сражается с Правительством национального согласия, созданного под эгидой ООН.



«Медузе» стали известны имена троих — это Артем Невьянцев, Игнат Боричев и Денис с позывным «Вектор» из станицы Кущевской. Кроме того, тяжелое ранение получил командир отряда ЧВК «Вагнера» Александр Кузнецов.

Екатеринбуржец Артем Невьянцев с позывным «Халк» упоминается на сайте «Миротворец». Невьянцеву 38 лет, он ветеран второй чеченской кампании, на Донбассе с 2014 года был военным разведчиком, пулеметчиком и участвовал в штурмах. Когда Невьянцев уехал с юго-востока Украины, неизвестно, но во время своего присутствия на Донбассе россиянин состоял в подразделении «Казачий корпус» так называемой «ДНР» и в батальоне «Степь».

Игнат Боричев — второй екатеринбуржец, который, по сведениям собеседников «Медузы», погиб в Ливии. В 2015 году он давал интервью местным журналистам с сайта «Е1», когда те делали репортаж с похорон старшего брата Игната. Романа Боричева с военными почестями похоронили больше четырех лет назад. На Донбассе он воевал в банде Александра Беднова, ликвидированного в 2015 году. Игнат Боричев, как и его брат, был телохранителем Беднова, но пережил покушение на своего командира.

Три собеседника «Медузы» рассказывают о погибших из Краснодарского края. Фамилию первого из них изданию выяснить не удалось, хотя известно имя и позывной. «Денис (позывной «Вектор») родом из станицы Кущевской. У него остались жена, дети в первый-второй класс пошли.

Другой наемник на вопрос, знает ли он о гибели в Ливии уроженца Кущевской Дениса «Вектора», ответил утвердительно — и положил трубку. Также гибель человека с позывным «Вектор» подтверждает близкий к ЧВК «Вагнер» источник: «Когда-то я всю эту ******* [сволоту] готовил на юго-восток [Украины]».

Собеседник в ЧВК «Вагнер» рассказал «Медузе», что «командир первого отряда ЧВК „Вагнер“ с позывным „Ратибор“ тяжело ранен и находится в Питере, куда его быстро вывезли из Ливии». «Ратибор» — это позывной Александра Кузнецова, одного из командиров военной компании, который есть на фото с приема в Кремле в декабре 2016 году, который давал президент Владимир Путин в честь кавалеров Георгиевского ордена, орденов Героя России и Советского Союза.

Еще один знакомый с ситуацией источник утверждает, что «с «Ратибором» попали под замес люди из «Русича». Отметим, бандиты «Русича» участвовали в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Как сообщали «ФАКТЫ», были получены сведения о работе наемников ЧВК «Вагнера» в десяти странах Африки, включая Ливию, Конго, Судан, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Зимбабве, ЦАР.

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