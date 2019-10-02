21-летняя украинка признана самым влиятельным фэшн-блогером по версии Миланской недели моды

Стиль жизни

Татьяна Кодзаева из Ивано-Франковска стала самым влиятельным фэшн-блогером по версии Миланской недели моды. Такой вердикт вынесли эксперты Европейского союза моды из 11 стран. Ранее фэшн-блогеры определили самый модный предмет одежды в Instagram.



Свою страницу в соцсетях Татьяна завела еще в 17 лет. На ней красивые фото, модные образы и советы. О том, что за ней следят эксперты, Татьяна даже не догадывалась, пока не получила приглашение в Милан.

Чтобы не затеряться в толпе модниц — обратилась за помощью сразу к двум стилистам. Те разработали для нее 7 модных образов. Наряды искали не по магазинам, а в шкафах мамы и бабушки. Потратиться пришлось только на новые сапоги и вечернее платье. Все от украинских брендов.

Как сообщает ТСН, прабабушка у Татьяны была модельером-конструктором, бабушка — владелица модельного агентства.

Сначала родные Татьяне за ее блогерство даже упрекали. Мол, пока тратит время на это, вокруг кипит настоящая жизнь. Чтобы доказать им свое — девушке понадобилось 4 года. Сейчас Татьяна, отельер-ресторатор по образованию, неплохо зарабатывает на блогерстве, известные бренды платят ей за рекламу.

Залог успеха, признается девушка — в идеальной фотографии. Большинство фотографий ей делают непрофессионалы — родные и друзья.

Как писали «ФАКТЫ», украинский стилист Джулия Помошко в программе «Ранок з Україною» рассказала о пяти модных цветах осеннего сезона и принципах их сочетания. А стилист Ольга Нагорная назвала топ-5 модных аксессуаров нынешней осени.







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