Осенью нужно выглядеть ярко: известный стилист назвала трендовые цвета сезона

Стиль жизни

Украинский стилист Джулия Помошко в программе «Ранок з Україною» рассказала о пяти модных цветах осеннего сезона и принципах их сочетания. Топовую пятерку трендовых цветов возглавил ярко-оранжевый, или рыжий цвет. Ранее стилист назвала топ-5 модных аксессуаров нынешней осени.

— Один из трендовых цветов осени 2019 — оранжевый, — сказала Джулия. — Я советую его сочетать с розовым, изумрудным, серым, хаки и марсала. А вот черный цвет вообще убираем из нашего гардероба, так как этой осенью нужно выглядеть ярко!

Еще два трендовых цвета — розовый и изумрудный. Они будут подходить буквально каждой женщине. Секрета здесь никакого нет — просто эти цвета легко сочетаются между собой. А оттенок розового вообще можно подобрать на любой вкус.

Успех изумрудного цвета объясняется тем, что его прекрасно можно сочетать с медным и всеми розовыми оттенками. Особенно красиво он будет смотреться с остромодным розовым, который называется «дымчатая роза».

Небесные голубые цвета занимают четвертое место. Но не все оттенки голубого сегодня в моде, главное — чтобы в цвете был намек на бирюзу. Можно выбрать яркий наряд, как предлагают мировые дизайнеры, но украинский стилист советует отдавать предпочтение приглушенным оттенкам.

— Выбирайте голубой цвет, от бирюзового до пастельного, например, свитер таких оттенков можно носить с длинной юбкой, — сказала Джулия каналу «Украина». — А что касается сочетания с другими цветами — я бы советовала комбинировать с серым, бордо и пудровым.

Замыкает пятерку модный ванильно-кремовый цвет. Стилист советует не сочетать его с другими цветами, а сделать акцент на сдержанных аксессуарах или обуви.

— Этот цвет лучше носить в моно-луке. Например, классические брюки и гольф совместить с модным тренчем или пальто, а небольшой акцент сделать на обуви.

Напомним, «ФАКТЫ» уже рассказали о том, какие брови в тренде осенью-2019.

На заглавном фото ведущие программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич

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