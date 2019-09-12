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Убийство украинки в Польше: появились фото преступника и его жертвы
В среду, 11 сентября, в Польше и Германии разыгралась трагедия, жертвами которой стала украинская заробитчанка Кристина и поляк по имени Павел.
Как сообщает польское издание fakt24. pl, причиной трагедии стала неразделенная любовь — девушка отказалась встречаться с парнем. СМИ обнародовали фото жертвы и преступника.
Напомним, мужчина, застрелил 26-летнюю девушку в городе Гожув Великопольский в одной из общественных прачечных, где она работала.
После этого он сбежал в Германию. Немецкие правоохранители застрелили его при попытке задержания. Копы перехватили подозреваемого в окрестностях Берлина. Когда его автомобилю заблокировали путь, он вышел из машины и направил на правоохранителей пистолет. Полицейские открыли огонь на поражение, мужчина погиб на месте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве украинки в Германии, где девушку зарезал работодатель. А также в США, где 23-летнюю украинку Татьяну Гужву убил муж — Фуад Пашаев.
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