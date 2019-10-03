Королева Елизавета II очень страдает: названа причина

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Королеву Великобритании Елизаветeу II беспокоят боли в правом колене. Ранее она уже жаловалась на дискомфорт при ходьбе, но благодаря своевременной помощи медиков проблему удалось устранить. Об этом пишет «Стархит» со ссылкой на Express.co.uk.

По информации журналистов, Елизавете II требуется срочная операция, но она категорически отказывается ложиться под нож хирурга из-за длительной процедуры восстановления.

«Она не хочет тратить слишком много времени на реабилитацию после операции. В прошлом году на выставке цветов в Челси королева разговаривала с друзьями и сказала, что ее очень беспокоит правое колено. И все же люди ее поколения не привыкли жаловаться», — рассказал источник из окружения Елизаветы II.

Проблемы с коленным суставом начались у королевы в 2003 году, когда она упала и повредила связки на правой ноге.

Передвигаться было больно даже с тростью, поэтому пришлось срочно инициировать операцию в госпитале King Edward VII Hospital. Тогда восстановление после хирургического вмешательства заняло около трех недель. И вот спустя 15 лет болевые ощущения вернулись, но пока Елизавета II пытается скрывать проблемы с самочувствием.

Родственники монаршей особы знают о том, что она не любит обращаться к медикам. В последний раз Елизавета II серьезно болела в 2017 году: тогда она подхватила грипп и несколько недель не покидала территорию Букингемского дворца. В 2018-м ей пришлось лечь на операцию из-за прогрессирующей катаракты. Практически сразу после вмешательства королева вернулась к рабочему графику, отказавшись от отпуска по состоянию здоровья.

Сейчас за самочувствием монарха следит целая команда опытных врачей. По информации Express, близкие Елизаветы II уговаривают ее снизить активность и взяться за свое здоровье. Однако пока королева не прислушивается к аргументам родственников.

Напомним, что 93-летняя британская королева Елизавета II давно побила все рекорды по длительности пребывания на престоле. Несмотря на преклонный возраст, королева не собирается уходить на покой, и даже проблемы с самочувствием не могут заставить ее отказаться от обязательств, продиктованных высоким статусом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла в свет со своим женихом Эдоардо Мапелли Моцци впервые после официального объявления об их помолвке.

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