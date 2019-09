История современности

Ровно 50 лет назад вышел последний совместный альбом The Beatles — Abbey Road

Последний студийный альбом The Beatles Abbey Road появился 26 сентября 1969 года. Он продержался на верхней строчке британских чартов 17 недель, за три месяца было продано 4 миллиона копий. Обложка Abbey Road (на фото в заголовке) стала одним из символов группы. Фотографию с четырьмя музыкантами, переходящими улицу Abbey Road в Лондоне, сделали 8 августа 1969 года рядом с одноименной студией, на которой записывался альбом. Специально для съемок полиция перекрыла улицу. У фотографа было не более десяти минут для фотосессии. Он сделал 6 фотографий, одна из которых и стала обложкой альбома.

Abbey Road была признана критиками одной из самых совершенных пластинок квартета, что просто невероятно, ведь в конце 60-х «битлы» все больше отдалялись друг от друга. Смена настроения внутри коллектива была видна даже внешне — пропал единый стиль. Вот и на знаменитой обложке Abbey Road музыканты, переходящие дорогу, одеты по-разному. Можно сказать, группа практически распалась, ведь за несколько дней до выхода альбома Джон Леннон объявил своим коллегам об уходе, но согласился держать это какое-то время в секрете.

Первые проблемы у The Beatles возникли еще в 1966 году. В июле на Филиппинах участники группы отказались от официального приема в президентском дворце и чуть не поплатились за это собственными жизнями. Разъяренная толпа поклонников набросилась на музыкантов, грозясь убить их. «Битлы» еле унесли ноги из этого государства. А после возвращения на родину в Америке поднялась шумиха из-за высказывания Леннона о том, что «умирает христианство и сейчас The Beatles популярнее Иисуса». В Англии это прочитали, поругались и забыли. А в США и Южной Африке прокатились акции протеста против The Beatles. Сжигали их пластинки, портреты. Правда, сами «битлы» отнеслись к этому с юмором, мол, прежде чем сжечь эти пластинки, их необходимо купить. Но под давлением американской прессы Леннон принес официальные извинения за свои слова.

Тем не менее, несмотря на столь неприятные моменты, 5 августа 1966 года вышел один из лучших альбомов The Beatles — Revolver. Большинство его песен не предполагало сценического исполнения — настолько сложны были использованные в них студийные эффекты. Квартет превратился в чисто студийную группу. Музыканты настолько устали от изнуряющих гастролей, что решили остановить свою концертную деятельность. В Англии их последнее выступление состоялось 1 мая 1966 года на лондонском стадионе «Уэмбли», где они приняли участие в гала-концерте, исполнив в 15-минутном выступлении пять композиций. Последней гастрольной поездкой было американское турне того же года, завершившееся концертом в Сан-Франциско 29 августа. Альбом Revolver лидировал в хит-парадах во всем мире. Критики оценивали его как кульминацию творчества The Beatles. Говорили, что пластинку лучше этой создать невозможно. В прессе высказывались предположения, что на этой невероятно высокой ноте квартет остановится. Такое решение выглядело бы вполне логичным, однако сами музыканты тогда были еще далеки от этого.

25 июня 1967 года The Beatles стали первым ансамблем, выступление которого транслировали на весь мир. Тогда их увидели почти 400 миллионов человек. Номер был частью первой в мире глобальной телепрограммы «Наш мир». Трансляция шла прямо из главной студии The Beatles на улице Abbey Road в Лондоне.

Но после триумфа дела группы пошли на спад. Немалую роль в этом сыграла смерть менеджера квартета Брайана Эпстайна, скончавшегося в результате передозировки снотворного. «Пятый битл», как называли его сами музыканты, заведовал всеми финансовыми делами. После смерти Эпстайна «битлы» запутались в денежных неурядицах. Атмосфера в группе накалялась и из-за новой жены Леннона — Йоко Оно, которая присутствовала на каждой звукозаписи и очень раздражала музыкантов. Джон Леннон, с 1967 года подсевший на наркотики, предпочитал психоделическую музыку, а Джордж Харрисон — индийскую. К тому же Джордж стал выпускать сольные пластинки. Сильные отличия между стилями и методами создания композиций приводили к постоянным претензиям между музыкантами.

К середине 1969 года каждый участник группы уже развивал собственный проект. Лишь Пол Маккартни всеми силами пытался удержать группу, и о расколе внутри коллектива поклонники не знали. Поэтому его заявление в апреле 1970 года об уходе из группы стало для фанатов громом среди ясного неба. Маккартни сделал больше всех для того, чтобы сплотить коллектив, но в результате именно его многие считают главным виновником распада The Beatles. Пол подал в суд на остальных членов группы, чтобы разорвать договоренности, которые заключались между ними. Это судебное дело продолжалось много лет и свело на нет возможное возрождение квартета.

Но даже после распада The Beatles число их поклонников не уменьшилось. В 2004 году журнал Rolling Stone опубликовал 500 лучших песен всех времен и народов. В списке больше всего песен The Beatles — 23. В рейтинге 100 лучших альбомов в истории рок-н-ролла на первом месте оказался Revolver. А в списке 100 лучших песен всех времен попали 19 песен легендарной ливерпульской четверки, в том числе Yesterday, которая заняла первое место. На песню Yesterday было сделано больше кавер-версий, чем на любую другую из когда-либо написанных композиций.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», королева Великобритании Елизавета II наградила Пола Маккартни Орденом кавалеров Почета, а бывший ударник The Beatles Ринго Старр был посвящен в рыцари.

