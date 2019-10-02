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Принцесса Беатрис вышла в свет с женихом впервые после объявления о помолвке (фото)
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла в свет со своим женихом Эдоардо Мапелли Моцци впервые после официального объявления об их помолвке. Свадьба состоится в будущем году — предположительно весной. Сообщалось, что Беатрис хотела бы отпраздновать это событие в Италии — отдав тем самым дань происхождению Эдоардо (его отец был итальянским графом, но при этом британским подданным). Однако от этой идеи принцессе пришлось отказаться, так как в противном случае на венчании не сможет присутствовать королева Елизавета, которая не желает выезжать за границу.
31-летняя принцесса и 36-летний бизнесмен вместе посетили презентацию фотоальбома Dior в Лондоне. Эдо был в темно-синем элегантном костюме. Его невеста — в зеленом платье с металлическим отливом.
Как сообщает Daily Mail, на мероприятие прибыли также младшая сестра Беатрис — замужняя принцесса Евгения и их мать Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская.
В новый фотоальбом включены работы фотографа Николая фон Бисмарка — бойфренда супермодели Кейт Мосс. 32-летнего Николая сопровождала на презентации его 45-летняя гламурная подруга.
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