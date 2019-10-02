Стиль жизни

Принцесса Беатрис вышла в свет с женихом впервые после объявления о помолвке (фото)

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла в свет со своим женихом Эдоардо Мапелли Моцци впервые после официального объявления об их помолвке. Свадьба состоится в будущем году — предположительно весной. Сообщалось, что Беатрис хотела бы отпраздновать это событие в Италии — отдав тем самым дань происхождению Эдоардо (его отец был итальянским графом, но при этом британским подданным). Однако от этой идеи принцессе пришлось отказаться, так как в противном случае на венчании не сможет присутствовать королева Елизавета, которая не желает выезжать за границу.

31-летняя принцесса и 36-летний бизнесмен вместе посетили презентацию фотоальбома Dior в Лондоне. Эдо был в темно-синем элегантном костюме. Его невеста — в зеленом платье с металлическим отливом.

Как сообщает Daily Mail, на мероприятие прибыли также младшая сестра Беатрис — замужняя принцесса Евгения и их мать Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская.

Евгения

Сара

В новый фотоальбом включены работы фотографа Николая фон Бисмарка — бойфренда супермодели Кейт Мосс. 32-летнего Николая сопровождала на презентации его 45-летняя гламурная подруга.

Кейт и Николай

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл появилась на публике в платье за 116 долларов и ее приветствовали восторженными криками.

Читайте также: Анджелина Джоли в экстравагантном платье и с детьми посетила премьеру «Малефисенты 2».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter