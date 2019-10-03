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Зубная боль убивает: мужчина не смог вынести страшные боли во рту и зарезал стоматолога кинжалом
Пациент с зубной болью убил стоматолога, который не смог принять его рано утром в Дагестане (РФ). Подозреваемого разыскивает полиция, сообщили в среду в республиканском МВД, передает ТАСС.
«Убитый был стоматологом, по версии близких, в половине седьмого утра в дом постучался человек, который пожаловался на якобы сильную зубную боль, на предложение обратиться в 8 утра в кабинет доктора, сказал, что терпеть боль не в силах. Врач, разбуженный близкими, вышел помочь „пациенту“, после чего и произошла трагедия», — сообщила пресс-служба МВД по республике на своей странице в Instagram.
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2 октября 2019 года, приблизительно в 6:45 в Дежурную часть ОМВД России по городу Дербент поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Ленина обнаружено тело 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на вызов. В ходе осмотра места преступления предварительно установлено, что смерть жертвы наступила в результате нанесения проникающего удара острым предметом в область грудной клетки с левой стороны. Убитый был стоматологом, по версии близких, в половине седьмого утра в дом постучался человек, который пожаловался на якобы сильную зубную боль, на предложение обратиться в 8 утра в кабинет доктора, сказал, что терпеть боль не в силах. Врач, разбуженный близкими, вышел помочь "пациенту", после чего и произошла трагедия. Принятыми мерами с места были изъяты следы преступления и сувенирный кинжал, предположительно являющийся орудием убийства. Собранный полицейскими по данному факту материал передан в СУ СК РФ по Республике Дагестан для принятия процессуального решения. Следственными органами розыскивается подозреваемый в совершении данного преступления: мужчина, в возрасте 30−35 лет, среднего телосложения, рост 170−175 см., на лице имеется щетина 10-ти или 12-ти дневной давности, одет в темную куртку-ветровку, на рукавах которой имеются манжеты с бело-синими полосками, джинсовые брюки. @mvd.dagestan #МВДДагестан #полиция05
Тело 35-летнего стоматолога было обнаружено утром в среду во дворе дома в Дербенте. Мужчина погиб от проникающего удара острым предметом в область грудной клетки. На месте был обнаружен сувенирный кинжал, предположительно и ставший орудием убийства.
Подозреваемый в совершении преступления объявлен в розыск, ориентировка с приметами мужчины передана нарядам полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жительница Закарпатья умерла после визита к стоматологу.
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