Мир

Зубная боль убивает: мужчина не смог вынести страшные боли во рту и зарезал стоматолога кинжалом

Пациент с зубной болью убил стоматолога, который не смог принять его рано утром в Дагестане (РФ). Подозреваемого разыскивает полиция, сообщили в среду в республиканском МВД, передает ТАСС.

«Убитый был стоматологом, по версии близких, в половине седьмого утра в дом постучался человек, который пожаловался на якобы сильную зубную боль, на предложение обратиться в 8 утра в кабинет доктора, сказал, что терпеть боль не в силах. Врач, разбуженный близкими, вышел помочь „пациенту“, после чего и произошла трагедия», — сообщила пресс-служба МВД по республике на своей странице в Instagram.

Тело 35-летнего стоматолога было обнаружено утром в среду во дворе дома в Дербенте. Мужчина погиб от проникающего удара острым предметом в область грудной клетки. На месте был обнаружен сувенирный кинжал, предположительно и ставший орудием убийства.

Подозреваемый в совершении преступления объявлен в розыск, ориентировка с приметами мужчины передана нарядам полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жительница Закарпатья умерла после визита к стоматологу.

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